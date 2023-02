Jak powiedział w Programie 3 Polskiego Radia gen. Roman Polko, były dowódca jednostki GROM, rosyjskie myśliwce przy granicy z Polską to przede wszystkim prowokacja. - Pokazuje to, że mimo iż wojna toczy się na Ukrainie, to my także jesteśmy celem, który jest przez Rosję sprawdzany i testowany - dodał.