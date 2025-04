Cła, inflacja, Fed. Na co złoty musi uważać?

Cła to oczywiście nadal najważniejszy rynkowy temat, ale w kalendarzu mamy także dane dotyczącej inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych. - Oczekiwania rynkowe zakładają, że wskaźnik ogółem obniżył się do 2,6 proc. r/r z 2,8 proc. r/r w lutym, a inflacja bazowa spadła do 3,0 proc. r/r z 3,1 proc. r/r. Spadek inflacji może zwiększyć apetyt rynkowy na obniżki stóp procentowych w USA, jednak Fed znajduje się obecnie w bardzo niekomfortowej sytuacji, która może wymagać ostrożnego działania. Z jednej strony inflacja pozostaje powyżej celu, a impet procesów dezinflacyjnych osłabł w ostatnich miesiącach. Dodatkowo, nałożone przez Donalda Trumpa cła doprowadzą do skokowego wzrostu inflacji (nawet jeśli Trump zawiesił część z nich na 90 dni). Jednocześnie gwałtowna podwyżka ceł jest negatywnym szokiem dla zagregowanego popytu w gospodarce, a rozpoczynająca się wojna celna zwiększa ryzyko recesji w USA – wskazują ekonomiści PKO BP.