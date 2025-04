Ludowy Bank Chin ustalił we wtorek fixing na poziomie 7,2038 w stosunku do dolara, po raz pierwszy od września 2023 r. stopa referencyjna przekroczyła 7,20. Uważnie obserwowany próg jest postrzegany jako wskaźnik stosunku Pekinu do wsparcia walutowego.

Ten ruch, wraz z groźbą odwetu Pekinu za ostatnie decyzje taryfowe prezydenta USA Donalda Trumpa, wywołał deprecjację juana w porannym handlu, wysyłając chińską walutę do najniższego poziomu od miesięcy.

Juan jest pod zwiększoną presją od czasu reelekcji Trumpa zeszłej zimy, co podsyca spekulacje, że Pekin może osłabić walutę, aby zwiększyć eksport, gdy konflikt handlowy z USA się zaostrza.

Jednak ekonomiści twierdzą, że Pekin będzie tym razem niechętny do znacznej deprecjacji swojej waluty, ponieważ taki ruch ściągnąłby na siebie jeszcze większy gniew amerykańskiego prezydenta i mógłby wypędzić więcej kapitału z Chin i jeszcze bardziej zdestabilizować system finansowy kraju.