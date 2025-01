Nawet do poziomu 4,201 zł zawędrowały we wtorek notowania pary EUR/PLN, a to poziom najniższy od połowy 2018 r. Na korzyść polskiej waluty wciąż oddziałuje jastrzębie stanowisko Rady Polityki Pieniężnej. Euro zaś osłabia perspektywa obniżek stóp i słabe dane gospodarcze.

Reklama

Co ciekawe, polski złoty umacniał się we wtorek wobec euro, chociaż kurs głównej pary walutowej (EUR/USD) zniżkował. W ostatnich dniach eurodolar dotarł do 1,05, ale nie udało się go przełamać w cenach zamknięcia. We wtorek po południu EUR/USD zniżkuje o 0,62 proc., do 1,042. Inwestorzy wybierają dolara przy rosnącym napięciu na rynkach akcji, a także przed środowym posiedzeniem Fedu, który będzie decydował o wysokości stóp procentowych. Zmiana stóp w USA w styczniu nie jest oczekiwana przez rynek, ale wystąpienie przewodniczącego Jerrome Powella będzie oczywiście bacznie śledzone przez inwestorów.

Na rynku kryptowalut obserwujemy dziś odreagowanie spadków z pierwszego dnia tygodnia. Bitcoin zwyżkuje o 0,87 proc., do 102,5 tys. dolarów. Uncja złota kosztuje 2758 dolarów przy 0,64-proc. umocnieniu.