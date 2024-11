Utrzymując dostęp do systemu SWIFT i transakcji w euro, GPB pozostał ostatnim z dużych banków, za pośrednictwem których rosyjska gospodarka otrzymała napływ walut obcych. Rozszerzenie sankcji „wywarło kluczową presję na rubla” – zauważa Maksym Gładkich, analityk TKB Investment Partners.

- W Rosji powstał deficyt walut, na który nałożył się nadmiar rubli, gdyż budżet tradycyjnie zwiększa wydatki pod koniec roku – zauważa Iskander Łucko z firmy inwestycyjnej Aigenis. Przewiduje, że w grudniu dolar podrożeje do 110 rubli.

Nowe sankcje zapobiegną zwrotowi dochodów z eksportu walut obcych do eksporterów, co może prowadzić do niedoboru podaży walut obcych na rynku, zgadza się Jegor Susin, dyrektor zarządzający GPB Private Banking. Szacuje, że w nadchodzących miesiącach na rynku będzie brakować 2-4 miliardów dolarów miesięcznie: „Może to doprowadzić do skrajnie niestabilnej sytuacji z płynnością na rynku krajowym, (…) nadmiernymi zmianami kursów walut, jak w przypadku okresu lato-jesień 2023 roku”, uważa Susin

Kreml wie, kto korzysta na dewaluacji

- Powrót rubla do poziomów z paniki walutowej z pierwszych tygodni wojny, kiedy dolar podskoczył do 120 rubli i więcej, jest tylko kwestią czasu - przyznaje Aleksandr Potawin, czołowy analityk Finam. Perspektywy dla rubla nie są dobre: do końca roku ministerstwo finansów znacznie zwiększy wydatki budżetowe, a na rynku będzie jeszcze więcej wolnych rubli.