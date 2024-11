Kurs głównej pary walutowej po środowym spadku o 1,79 proc. podnosi się dziś o 0,3 proc., do 1,076, zbliżając się do październikowych dołków.

Wczorajsze straty w dużym stopniu odrabia złoty. Notowania USD/PLN przed południem osuwają się o 0,7 proc., do 4,028 zł. Przypomnijmy, że są to okolice październikowych szczytów dolara. Kurs EUR/USD opada z kolei o 0,4 proc., do 4,33 zł i sięga okolic dolnej konsolidacji z ostatnich tygodni.

Wczorajszej euforii nie widać dziś na rynku kryptowalut. Kurs bitcoina zniżkuje o 1 proc., do 74,92 tys. dolarów. Odreagowują nieco surowce, w tym metale szlachetne. Uncja złota podnosi się o 0,33 proc., do 2667,7 dolarów za uncję.