Notowania EUR/USD zniżkują w środowe południe o 0,26 proc., do 1,068. Dla euro to drugi dzień słabości względem amerykańskiej waluty. Do tego eurodolar jest wciąż blisko najniższych poziomów czerwca.

Gorsze zachowanie euro oznacza także przecenę krajowej waluty. Po rajdzie PLN z połowy czerwca złoty traci drugi dzień z rzędu. Dolar w środę w południe kosztuje 4,031 zł, a to oznacza zwyżkę USD/PLN o 0,47 proc. Kurs EUR/PLN rośnie zaś o 0,2 proc., do 4,30 zł.