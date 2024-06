Czytaj więcej Dane gospodarcze Szwajcarski Bank Narodowy obciął stopy procentowe Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) niespodziewanie obciął główną stopę procentową o 25 pb., do 1,5 proc. Powszechnie spodziewano się, że jej nie zmieni. SNB jest pierwszym spośród kluczowych banków centralnych, który w tym roku obniżył główną stopę.

Czy Szwajcarski Bank Narodowy nadal będzie ciął stopy procentowe?

Posiedzenia SNB odbywają się co kwartał, następne jest wyznaczone na 26 września. Czy wówczas również dojdzie do obniżki stóp procentowych? Mediana prognoz zebranych przez agencję Bloomberga sugeruje, że główna stopa procentowa w Szwajcarii zejdzie do końca roku do poziomu 1 proc. Szwajcaria już i tak ma najniższą stopę procentową w Europie. Na świecie niższą od niej mają tylko: Kambodża (0,8 proc.), Fidżi (0,25 proc.) i Japonia (0-0,1 proc.).

- Gwałtowne umocnienie franka nie jest pożądane przez szwajcarskie władze monetarne, które utrzymywać będą łagodne stanowisko. Także ostatnia siła CHF mogła przeważyć szalę na korzyść obniżki. Wraz z postępującym odbiciem wzrostu gospodarczego w Eurolandzie pozwoli to na wznowienie stopniowej wspinaczki przez EUR/CHF w kierunku parytetu. Trend ten będzie spokojniejszy niż w minionych miesiącach, ale w perspektywie kilku kwartałów frank i euro powinny zrównać się wartością. Według naszego fintechu, w takim scenariuszu na koniec roku szwajcarska waluta najpewniej kosztować będzie mniej niż 4,30 zł - wskazuje Sawicki.