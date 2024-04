W piątek euro wyceniane jest na 4,28 zł, a dolar na 3,95 zł. Notowania zarówno EUR/PLN jak i USD/PLN zniżkują po około 0,2 proc. Kurs głównej pary walutowej tkwi bez ruchu przy 1,084. Eurodolar w ostatnich dniach nabrał ochoty do zwyżek, co sprzyja złotemu. Przypomnijmy, że na przełomie marca i kwietnia dolar atakował poziom 4 zł, a zwyżki euro hamowały dopiero przy 4,32 zł. Teraz kurs europejskiej waluty zbliża się do tegorocznych minimów. Dolar zaś jest w połowie tej drogi.

Spokojnie jest na rynku złota

Inwestorzy wyczekują publikacji danych z USA. „Kluczowy odczyt z rynku pracy zadecyduje, czy wygłaszane na tle tego tygodnia jastrzębie komentarze bankierów Fedu są uzasadnione i czy trwale zdołają one opóźnić tempo obniżek stóp procentowych w USA” - twierdzą eksperci XTB.

Spokojnie jest na rynku złota. Za uncję kruszcu inwestorzy płacą 2291,7 dolarów, czyli podobnie do zamknięcia z czwartku. Bitcoin z kolei zniżkuje o 1,7 proc., do 66625 dolarów.