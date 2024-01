Jeszcze w środę USD/PLN testował poziom 4 zł, ale czwartek należy do polskiego złotego. Kurs dolara po południu osuwa się o 0,5 proc., do 3,96 zł. Złoty zyskuje także w zestawieniu z euro. Za europejską walutę inwestorzy płacą 4,34 zł, co oznacza spadek o 0,2 proc.

Euro lepsze od dolara

Ostatnie spadki odrabia główna para walutowa, czyli EUR/USD. Kurs eurodolara zwyżkuje do 1,095, czyli o 0,3 proc. - Dzisiaj poznaliśmy dane PMI dla usług w strefie euro, które wypadły nieco lepiej od oczekiwań - podbicie do 48,8 pkt. To dało wsparcie przecenionemu w ostatnich dniach euro, chociaż nie bez znaczenia jest też fakt powrotu do słabego dolara na szerokim rynku – komentował Marek Rogalski, analityk DM BOŚ.