Początek tygodnia sprzyja krajowej walucie. Kurs głównej pary, czyli eurodolara, w poniedziałek dotarł do 1,07, a we wtorek z rana przebił ten poziom. Wraz z umocnieniem euro do dolara zyskuje także polski złoty. Notowania EUR/PLN maleją o 0,2 proc., czyli poniżej 4,42 zł. Obecnie euro jest na najniższych poziomach w listopadzie i w okolicach dołków. Dolar z kolei pogłębia mima. USD/PLN kontynuuje zniżki po poniedziałkowych spadkach. We wtorek z rana za amerykańską walutę inwestorzy płacą 4,12 zł, czyli o 0,4 proc. mniej niż w poniedziałek na zamknięciu. W razie zakończenia dnia na obecnych poziomach dolar byłby najtańszy w cenach zamknięcia od końca sierpnia.

Reklama

Czytaj więcej Dane gospodarcze Jaki jest stan polskiej gospodarki? GUS podał najnowsze dane o PKB W III kwartale aktywność w polskiej gospodarce zwiększyła się o 1,4 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Z nowych szacunków GUS wynika również, że w poprzednim kwartale nie doszło do głębokiego spadku aktywności, jak wskazywały wstępne dane.

Jen coraz niżej

Na globalnym rynku walut znów traci japoński jen. Jak zauważa Wojciech Białek z Oanda TMS Broker, kurs jena względem polskiego złotego we wtorek jest najniższy od 2008 r., z kolei najniżej od lutego 2021 r. była wczoraj islandzka korona względem złotego. Do tego najtańsza w historii była względem polskiej waluty turecka lira.