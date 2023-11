Złoty zyskuje. Maleją szanse na podwyżkę stóp w USA.

Kurs amerykańskiej waluty zniżkuje do 4,19 zł, tj. o 0,5 proc. Podobnie maleje kurs euro, które kosztuje z rana 4,44 zł. Polski złoty zyskuje na umocnieniu euro do dolara. Notowania głównej pary walutowej zwyżkują o 0,4 proc., do 1,06.

Reakcja na decyzje Fedu

Rynek walut reaguje na środowe posiedzenie Fedu, który – zgodnie z oczekiwaniami – utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach. Rynek jednak mniej obawia się już kolejnej podwyżki.

– FOMC nie zaskoczył i pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Wydaje się, że poprzeczka do podwyżki w grudniu wędruje jeszcze wyżej – wskazują analitycy BM mBanku. Rynek dostrzega obecnie około 25 proc. szans na podwyżkę stóp przyszłym miesiącu.

Czas na kolejne banki centralne

W czwartek kolejne banki centralne będą decydować o stopach. Według ekspertów najciekawiej może być w Czechach, gdzie decydować się będzie kwestia, czy to dobry moment na rozpoczęcie obniżek stóp procentowych.

- Rynek oczekuje obniżek już od tego posiedzenia, choć część komunikacji ze strony CNB sugerowała możliwość poczekania do nowego roku, by ocenić skutki zmian podatkowo-cennikowych na przełomie roku. Ostatnie dane zaskakiwały w dół, pogorszyły się też perspektywy dla strefy euro, co będzie argumentem dla gołębi w gronie CNB. Decydujące będą najnowsze prognozy analityków banku – podaje BM mBanku.