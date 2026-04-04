Ministerstwo zwraca uwagę, że w obecnym stanie prawnym istnieje wiele kategorii adresowych, takich jak adres zameldowania, miejsce zamieszkania czy adres do doręczeń w procedurach administracyjnych. Rozbieżności pomiędzy zameldowaniem a miejscem faktycznego przebywania utrudniają życie zarówno obywatelom, jak i administracji.

Urzędy w części procedur jako miejsce przebywania traktują zawarty w rejestrze PESEL adres zameldowania. „W efekcie korespondencja trafia na adres zameldowania, a nie faktycznego zamieszkania, co utrudnia kontakt i wydłuża procedury. Utrudnia to również planowanie usług publicznych, w tym oświaty oraz wpływa na dokładność danych o liczbie mieszkańców i finanse samorządów” – wylicza MSWiA.

Miejsce zamieszkania będzie można zgłosić przez aplikację mObywatel

Aby rozwiązać ten problem resort planuje uproszczenie systemu adresowego w dokumentach poprzez zastąpienie adresu zameldowania adresem zamieszkania w rejestrze PESEL. Dane będą automatycznie przesyłane do innych rejestrów, a swoje miejsce zamieszkania będzie można zgłosić przez aplikację mObywatel.

Właściciele nieruchomości mają otrzymać narzędzia chroniące ich przed nieuprawnionym zgłoszeniem pod ich adresem. Będą mogli m.in. wnioskować o weryfikację takiego zgłoszenia. Jednocześnie za składanie nieprawdziwych oświadczeń będą przewidziane sankcje karne.

Obecnie trwają konsultacje robocze nowych przepisów między resortami. Jak zapowiada MSWiA, zmiany mają być gotowe do wdrożenia w 2028 r.