W tym wypadku dofinansowanie również ma być realizowane w formie dodatku motywacyjnego w wysokości 1 tys. zł brutto miesięcznie na jeden etat.

Dodatek dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych

Ale to nie wszystko. Zgodnie z kolejnym projektem zwiększone zostanie wsparcie z Funduszu Pracy na wykonywanie zadań własnych samorządu terytorialnego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W jaki sposób? Także poprzez dofinansowanie do wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Rząd tłumaczy to koniecznością zagwarantowania adekwatności zarobków do wagi realizowanych przez tych ludzi zadań.

Kwota to 1 tys. zł brutto za każdy przepracowany miesiąc oraz dofinansowanie kosztów składek z tego tytułu.

Dodatek dla pracowników pomocy społecznej

Wsparcie finansowe zyskają też pracownicy pomocy społecznej. Rząd chce przeciwdziałać ryzyku odpływu wykwalifikowanej kadry do innych sektorów. Na nich również czeka dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 1 tys. zł brutto miesięcznie. Ale nie wszyscy dostaną je w takiej wysokości. W przypadku zatrudnienia w mniejszym lub większym wymiarze czasu pracy dodatek przysługiwać będzie w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. Pieniądze zostaną wypłacone za okres faktycznie wykonywanych obowiązków, za który przysługuje wynagrodzenie (z wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy).

Łączna kwota środków przeznaczona z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wspominanych programów w latach 2024-2027 wyniesie ok. 6,7 mld zł.