Z tego artykułu dowiesz się: Jakie kierunki wakacyjne wybierają Polacy i jakimi budżetami dysponują na tegoroczne urlopy.

Co jest największą barierą w planowaniu wyjazdu.

Z jakich powodów niemal połowa podróżujących Polaków rezygnuje z zakupu ubezpieczenia turystycznego.

Na jaką ochronę najczęściej decydują się ubezpieczeni i jakie ryzyko wiąże się z poleganiem na polisach dołączonych do kont bankowych.

Letni sezon urlopowy ruszył na dobre. Przy tej okazji firma Allianz Partner zapytała Polaków o ich tegoroczne plany wakacyjne. Przeprowadzone przez nią badanie „Polacy na wakacjach 2026” pokazuje, że wyjazd urlopowy planuje trzy czwarte Polaków (76 proc.), a krajowe kierunki wygrywają z zagranicznymi. Wakacje w Polsce deklaruje 58 proc. podróżujących. Wśród kierunków zagranicznych prowadzą klasyki z basenu Morza Śródziemnego: Grecja (7,3 proc.), Włochy (6,8 proc.) i Hiszpania (6,7 proc.), a tuż za nimi Chorwacja i Turcja (po 3,6 proc.).

Reklama Reklama

Ile wydamy w wakacje w 2026 r.

Wakacyjne budżety Polaków pozostają umiarkowane. Najczęściej deklarowana kwota na osobę to 2,5–5 tys. zł (35 proc.), a niemal równie często 1–2,5 tys. zł (32 proc.). W praktyce ponad połowa podróżujących (52 proc.) zamierza wydać na osobę nie więcej niż 2,5 tys. zł, a kwoty powyżej 5 tys. zł planuje 16 proc. wyjeżdżających.

Badanie pokazuje też, że na wyjazd najchętniej decydują się osoby młodsze – w grupie 25–34 lata wakacje planuje ponad 80 proc. badanych, podczas gdy wśród osób w wieku 55–64 lata odsetek ten spada do ok. 70 proc. Wyraźnie widać też wpływ miejsca zamieszkania: wyjazd zapowiada blisko 87 proc. mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców, wobec 71 proc. mieszkańców wsi.

Kto nie jedzie na wakacje

Wśród osób, które rezygnują z wyjazdu, zdecydowanie dominuje bariera finansowa – 56 proc. osób z tej grupy wskazuje jako główny powód brak pieniędzy. Na drugim miejscu są codzienne zobowiązania: niemal 31 proc. niewyjeżdżających przyznaje, że w domu zatrzymują ich inne obowiązki.

Czytaj więcej Ubezpieczenia Jak kupować polisę ubezpieczeniową na wakacje. Poradnik Koszty pomocy medycznej i leczenia w razie nieszczęśliwego wypadku za granicą mogą być bardzo wysokie, trudne do nagłego pokrycia z budżetu domoweg...

Co ciekawe, Polaków od wyjazdu nie odstrasza ryzyko. Obawy przed nieprzewidzianymi kosztami leczenia czy zniszczeniem bagażu wskazują jedynie 4 proc. rezygnujących, problemy zdrowotne podczas urlopu – 5 proc., a napiętą sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie – zaledwie 4 proc. Innymi słowy: o pozostaniu w domu decyduje portfel i kalendarz, a nie lęk przed tym, co może wydarzyć się w podróży.

Ubezpieczenie kupi połowa

Polisę turystyczną planuje kupić 51 proc. wyjeżdżających. Najciekawszy jest jednak powód rezygnacji. Wśród osób, które nie kupują ubezpieczenia, aż 76 proc. deklaruje, że nie widzi takiej potrzeby. Kolejne 20 proc. liczy na ochronę powiązaną z kontem bankowym, a 4 proc. na ubezpieczenie dołączone do karty płatniczej.

– Widzimy tu wyraźny rozdźwięk między poczuciem bezpieczeństwa a realnym ryzykiem. Skoro tak niewielu z nas obawia się kosztów leczenia za granicą, łatwo uznać polisę za zbędny wydatek. Tymczasem to właśnie nagły wypadek czy choroba w podróży potrafią wygenerować rachunki idące w setki tysięcy złotych – komentuje Paweł Schön, kierownik ds. Rozwoju Rynku, Dział Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych i NNW w Allianz Partners Polska. – Warto też pamiętać, że ochrona dołączona do konta czy karty bywa ograniczona: niższymi sumami ubezpieczenia, węższym zakresem assistance i wyłączeniami, np. dla uprawiania sportów czy przewlekłych chorób. Zanim zrezygnujemy z osobnej polisy, sprawdźmy, co faktycznie obejmuje pakiet, który już mamy – radzi.

Czytaj więcej Biznes Tak Polacy spędzą wakacje. Pojawił się nowy, zaskakujący trend Ponad połowa z nas ma już sprecyzowane plany wakacyjne. Średnio wyjazd urlopowy potrwa tak jak przed rokiem dwa tygodnie, ale wydamy w tym czasie z...

Polacy, którzy decydują się na ubezpieczenie podróżne, stawiają na kompleksową ochronę. Dwie trzecie badanych (67 proc.) wybierają pakiet obejmujący koszty leczenia wraz z OC i NNW. 15 proc. decyduje się na polisę łączącą koszty leczenia z ubezpieczeniem od rezygnacji z podróży, 14 proc. wybiera wyłącznie NNW, a 4 proc. samo ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu. – To dobra wiadomość. Gdy już się Polacy ubezpieczają, najczęściej szukają rozwiązania, które zapewnia realne wsparcie w razie wypadku lub choroby – komentują eksperci Allianz Partners.