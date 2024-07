Jak kupować polisę ubezpieczeniową na wakacje. Poradnik

Radzi też, by sprawdzić zakres posiadanego ubezpieczenia autocasco i assistance. Polisa AC pomoże nam nie tylko, gdy to my spowodujemy szkodę, ale również wtedy, gdy szkoda nie będzie z naszej winy. Kontakt z ubezpieczycielem na miejscu wypadku jest niezbędny i ułatwi nam postępowanie w trudnej sytuacji. Zazwyczaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) przewidują, że pojazd uszkodzony za granicą może zostać naprawiony w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy (naprawa prowizoryczna). OWU określają limit kosztów tej naprawy. Jeżeli koszt naprawy prowizorycznej przekracza ten limit, wówczas naprawa pojazdu za granicą RP może nastąpić po uzgodnieniu z ubezpieczycielem albo pojazd zostanie odholowany do Polski, także w ramach limitów określonych w OWU.

W razie awarii lub stłuczki skorzystamy też z assistance. Kluczowy jest w tym przypadku limit kilometrów holowania i zakres pomocy (hotel, auto zastępcze). – Dlatego, kupując ubezpieczenie, zapytajmy agenta o te parametry i sprawdźmy OWU – radzi PIU.

Autocasco i assistance można dokupić przed wyjazdem zagranicznym, niezależnie od OC. Jeżeli nie mamy AC i assistance, i jesteśmy sprawcą szkody, to koszty naprawy naszego auta w całości obciążą nasz portfel. Jeżeli jesteśmy poszkodowanym, to szkodę można zgłosić w państwie wypadku ubezpieczycielowi OC sprawcy lub w państwie zamieszkania poszkodowanego reprezentantowi wyznaczonemu przez ubezpieczyciela sprawcy. W ustaleniu tych danych pomoże Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych (PBUK). Zakres i wysokość odszkodowania są uzależnione od przepisów obowiązujących w państwie wypadku.

Polisa z biurem podróży?

– Największym błędem polskich turystów jest to, że nie wnikają w szczegóły oferowanego im ubezpieczenia turystycznego w biurze podróży, nie czytają OWU, nie znają wyłączeń i nie zwracają uwagi na podane sumy ubezpieczenia – ocenia PIU. – Biura podróży mogą korzystać z usług różnych zakładów ubezpieczeń, nie tylko tych, które działają na polskim rynku. A to oznacza, że mogą obowiązywać inne zasady dotyczące świadczonej ochrony, w tym wyłączeń, czy np. zgłaszania reklamacji – dodaje.

Biura turystyczne zazwyczaj oferują różne warianty ubezpieczeń podróżnych: od najtańszego – najskromniejszego pod względem oferowanego zakresu, po najszerszy, kompleksowy pakiet ochrony. Do każdej wycieczki na mocy ustawy o usługach turystycznych dołączają obowiązkowo pakiet podstawowy, którego suma ubezpieczenia nie przekracza zwykle 100-150 tys. zł.