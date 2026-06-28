Ubezpieczenie jest aktywowane tylko w razie nagłych zdarzeń losowych, niezależnych od podróżnego, dokładnie opisanych w umowie z ubezpieczycielem – informuje Rzecznik Finansowy.

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Kiedy odzyskamy pieniądze z tytułu rezygnacji z podróży

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania podróży pomoże odzyskać pieniądze, jeśli z powodu nagłego, niezależnego od nas i określonego w warunkach umowy zdarzenia nie będziemy mogli wyjechać albo będziemy zmuszeni powrócić wcześniej z urlopu.

Najczęściej polisa gwarantuje zwrot środków w przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, śmierci osoby najbliższej, utraty pracy, poważnej szkody w domu/mieszkaniu czy kradzieży dokumentów niezbędnych do odbycia podróży.

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Ubezpieczenie może obejmować zarówno wycieczki czy wczasy kupione w biurze podróży, samodzielnie organizowane wyjazdy, jak i obozy dla dzieci i młodzieży. Może zapewnić ochronę ubezpieczeniową zarówno całego wyjazdu jak i poszczególnych jego elementów np. biletów lotniczych, autokarowych, promowych, wejściówek, biletów do muzeów na koncerty czy też wycieczek fakultatywnych.

Koszt polisy wynosi zwykle od 2 do 6 proc. wartości podróży. Choć to może być spory wydatek, zdecydowanie warto wysupłać dodatkowe pieniądze, by uniknąć straty dużo wyższej kwoty wydanej na wakacje.

Dokładnie przeczytaj umowę z ubezpieczycielem

Z doświadczeń Biura Rzecznika Finansowego wynika, że niektórzy klienci kupują ubezpieczenie bez pełnej świadomości, kiedy i jaką ochronę zapewnia polisa ubezpieczenia kosztów rezygnacji.

– Zakres ochrony, czyli w jakich przypadkach zakład wypłaci świadczenie, zależy od zapisów konkretnej umowy i może się znacząco różnić między towarzystwami. Warto też zwrócić uwagę na definicje używane przez ubezpieczyciela w umowie, takie jak np. „nagłe zachorowanie”, „bliska lub najbliższa osoba” czy “utrata pracy”. To właśnie te zapisy umowne często decydują o uznaniu lub odrzuceniu roszczenia – podkreśla Aleksander Daszewski, zastępca dyrektora Departamentu Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego.

– Z ochrony są wyłączone te, które były przewidywalne lub zależały od decyzji planującego wyjazd. By otrzymać świadczenie z polisy absolutnie nie wystarczy uzasadnić rezygnacji z podróży takimi subiektywnymi powodami jak np. „zmiana planów wyjazdowych”, “brak uzyskania urlopu w zaplanowanym terminie wyjazdu” czy “zmiana destynacji, gdzie chcemy w zamian pojechać”.

Choroba i wojna nie muszą gwarantować zwrotu z tytułu rezygnacji

Każda polisa zawiera katalog sytuacji, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. To tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Standardowo ochrona, poza subiektywnymi powodami takimi jak zmiana planów urlopowych, nie obejmuje m.in.:

- sytuacji przewidywalnych w momencie zakupu polisy, np. planowych zabiegów czy dolegliwości wynikających z kontynuacji leczenia choroby przewlekłej;

- rezygnacji z powodu działań wojennych, zamieszek i aktów terroryzmu;

- przypadków niedopełnienia obowiązków formalnych przez podróżnego – np. braku wymaganych szczepień, dokumentów podróżnych lub innych wymogów niezbędnych do odbycia podróży.

Ze zgłoszeń do Rzecznika Finansowego wynika, że wielu klientów uważa, że każda choroba uniemożliwiająca wyjazd będzie objęta ochroną. Tymczasem część standardowych umów wyłącza odpowiedzialność za zaostrzenie się choroby przewlekłej lub zdiagnozowanej przed zawarciem umowy.

- Jeśli więc podróżny leczy się np. kardiologicznie, diabetologicznie, endokrynologicznie lub onkologicznie, powinien sprawdzić czy taka ochrona jest w zakresie, a jeśli nie to czy jest możliwość rozszerzenia ochrony o choroby przewlekłe. Oczywiście wymagało to będzie opłacenia dodatkowej składki – wskazuje Biuro RF.

Jeśli chcemy skorzystać z ubezpieczenia ze względu na nagłą chorobę czy zaostrzenie się choroby przewlekłej warto gromadzić pełną dokumentację medyczną. Powinna ona zawierać – o ile to zasadne – wyraźne przeciwskazanie lekarza prowadzącego do odbycia podróży.

Zapłacą za niewykorzystany hotel, ale za wycieczki fakultatywne niekoniecznie

W przypadku wcześniejszego powrotu z podróży, tłem sporu bywa rozliczenie wszystkich wydatków.

– W praktyce zdarza się, że ubezpieczyciel zwraca koszty niewykorzystanego hotelu, ale odmawia np. pokrycia części atrakcji lub wycieczek fakultatywnych wliczonych w cenę imprezy turystycznej. Wynika to najczęściej z faktu, że klient nie może wykazać wysokości swojej straty w takim szczegółowym zakresie. Dlatego gromadząc dokumentację najlepiej prosić organizatora o szczegółową specyfikację kosztów wyjazdu ze wskazaniem jego elementów składowych – wyjaśnia Aleksander Daszewski.

Jak długo można czekać z wykupieniem ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu

W przeciwieństwie do standardowego ubezpieczenia turystycznego, polisę od kosztów rezygnacji z podróży trzeba kupić odpowiednio wcześniej. W wielu towarzystwach można to zrobić wyłącznie w dniu rezerwacji wyjazdu albo w ciągu kilku kolejnych dni. Szczególnie ważne jest to przy ofertach last minute, gdzie czas na zawarcie umowy bywa liczony nawet w godzinach.

Co istotne, jeżeli wykupisz ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży, ale trzeba zrezygnować z wyjazdu – musisz również pamiętać o zachowaniu dwóch odrębnych terminów: powiadomienia organizatora wyjazdu oraz zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Zasada ogólna mówi, że rezygnację należy zgłosić niezwłocznie, najczęściej w ciągu 1–3 dni od wystąpienia przyczyny uniemożliwiającej wyjazd.