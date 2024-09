Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych będzie też odpowiadać za wypłatę odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach na terytorium innego państwa Unii Europejskiej albo państwa trzeciego, w przypadku niewypłacalności firmy ubezpieczeniowej.

Czy zmiana prawa będzie oznaczać podwyżkę cen polis dla kierowców?

Zmiany te będą naturalnie korzystne w szeregu wypadkach dla poszkodowanych, ale pojawiły się też obawy czy nie wzrosną z tego powodu koszty wykupienia polisy OC. Podczas debaty sejmowej poseł PiS Sylwester Tułajew pytał czy wyższe odszkodowania ubezpieczeniowe i obowiązki firm ubezpieczeniowych nie spowodują wzrostu cen polis. W odpowiedzi wiceminister finansów Jarosław Neneman wskazywał, że to rynek ustala wysokość składki i odwołał się do ocen Polskiej Izby Ubezpieczeń, że ta podwyżka będzie miała na ceny polis wpływ niezauważalny.

Nowela zawiera też proceduralne ułatwienia w dochodzeniu odszkodowań w relacjach transgranicznych, a także definiuje ruch pojazdu: jest to każde użycie pojazdu mechanicznego, które w czasie wypadku jest zgodne z funkcją tego pojazdu jako środka transportu, niezależnie od jego cech i terenu, na którym jest używany, i niezależnie czy jest on nieruchomy, czy w ruchu. Ta ostania zmiana powinna ułatwić rozwiązywanie nierzadkich sporów przy wypadkach spowodowanych przez pojazd z podwójnym przeznaczeniem, np. traktor odśnieżający dojazd do posesji czy tzw. gruszkę z betonem. W ich przypadku nie mamy bowiem do czynienia z ruchem po drodze publicznej.

Nowela w lwiej części ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Etap legislacyjny: ustawa trafi teraz do Senatu