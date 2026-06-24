„Jeśli ktoś się nie sprawdził, nie dowozi wyników i nie realizuje wyznaczonych celów, należy takiej osobie podziękować. Muszę przeprowadzić taki bilans. (...) Pamiętajmy, że są to stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, często bardzo dobrze płatne” – powiedział w Radiu RMF24 Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK.

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Malepszak odniósł się do możliwych zmian kadrowych w podległych mu państwowych spółkach. – Dążę do tego, żeby mieć pełnię możliwości działania w obszarze, za który jestem odpowiedzialny. To naturalna kolej rzeczy – podkreślił.

Piotr Malepszak potwierdził, że ma już listę osób, które mogłyby stracić stanowiska, ale na razie nie chce ujawniać żadnych nazwisk. Zapowiedział jednak, że „decyzje trzeba podjąć w tym obszarze w ciągu miesiąca”.

Nie ukrywał również, że kwestia zmian kadrowych jest źródłem sporu między nim a ministrem infrastruktury, Dariusz Klimczak. – Mam swoje osoby, które wykonują dobrą robotę i się sprawdziły, ale są też osoby, co do których mam wiele zastrzeżeń – mówił w rozmowie z RMF FM.

– To osoby, które w mojej ocenie nie pracują tak, jak powinny, czyli nie dowożą wyników i nie realizują celów, do których zostały wyznaczone. To często osoby, które pracują zbyt mało i szukają politycznej ochrony. Nie zgadzam się na takie funkcjonowanie. (...) Trzeba wykonać swoją pracę, bo za to płacą mi podatnicy – wyjaśnił.

Piotr Malepszak zapowiada zmiany kadrowe i rozliczenie menedżerów spółek Skarbu Państwa

Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK ma również wiele zastrzeżeń do władz spółki PKP PLK. Chodzi przede wszystkim o niewywiązywanie się z wyznaczonych celów, między innymi w zakresie realizacji zadań związanych z PKP Cargo.

– To jest spółka znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej. Po ośmiu latach przejęliśmy ją w bardzo złej kondycji. Działania, które zostały tam podjęte, w mojej ocenie są niewystarczające – powiedział Piotr Malepszak.

Wiceminister przyznał jednocześnie, że realizacja nowych planów rozwoju kolei będzie wymagała ogromnych nakładów finansowych. – To jest plan na dekady – podkreślił.

Szacowany koszt inwestycji przekracza 600 mld zł. Jednym z kluczowych elementów finansowania ma być reforma Funduszu Kolejowego, wzorowana na zasadach funkcjonowania Funduszu Drogowego.

Malepszak zapewnił, że proponowane zmiany nie będą oznaczały wzrostu cen paliw. – Ten mechanizm został tak skonstruowany, aby był neutralny i nie oznaczał podwyżek cen na stacjach paliw – zapewnił. Według wiceministra projekt uzyskał już akceptację ministra finansów, Andrzej Domański.