O zmianie na stanowisku pełnomocnika ds. CPK poinformowało także Ministerstwo Infrastruktury w komunikacie.

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„Z dniem 19 czerwca 2026 r. następuje zmiana na stanowisku Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzją Prezesa Rady Ministrów z tej funkcji odwołany został sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Lasek. Jednocześnie na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego powołany został podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy” - przekazało ministerstwo w komunikacie.

Resort podkreślił, że zgodnie z przepisami Pełnomocnika Rządu ds. CPK powołuje i odwołuje premier.

Lasek na platformie X ocenił, że budowa strategicznej infrastruktury państwa to „nie jest sprint”. „To prawdziwa sztafeta. Mój odcinek na tej bieżni właśnie dobiega końca. Przekazuję tę pałeczkę z czystym sumieniem i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, wiedząc, że zostawiam branże lotniczą i Port Polska w dobrej kondycji” - napisał Lasek.

Jego zdaniem, projekt Port Polska nareszcie „opuścił krainę kolorowych slajdów, makiet i niespełnionych obietnic”. „Odblokowaliśmy inwestycje, zabezpieczyliśmy finansowanie i wylaliśmy fundamenty pod to, by ten potężny ekosystem nareszcie zaczął realnie, fizycznie rosnąć. Zrobiliśmy to po gospodarsku, tak, by zyski z polskiego nieba zostawały w Polsce” - stwierdził wiceminister.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wyjaśnił, że odwołanie jest na prośbę samego Laska. - Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, on nie przedstawiał żadnego uzasadnienia. Przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę - powiedział Klimczak w piątek w radiu RMF FM. Dodał, że w czwartek przekazał Laskowi podpisany przez premiera dokument o dymisji.

Szef resortu infrastruktury przekazał również, że Lasek poinformował go o zamknięciu ważnego etapu budowy lotniska i Kolei Dużych Prędkości. Jak wskazał, z punktu widzenia Laska to etap „kluczowy”. - Zaznaczył, że w poniedziałek będzie podpisana najważniejsza z dotychczasowych umów wykonawczych, czyli fizyczne rozpoczęcie pracy budowy terminala i lotniska. Chodzi o budowę fundamentów pod terminal, czyli palowanie.

Minister infrastruktury powiedział, że po podpisaniu tej umowy „firma przejmuje plac budowy i na przełomie lata i jesieni wbije pierwszą symboliczną łopatę”. Dodał, że najprawdopodobniej nastąpi to we wrześniu.

Lasek pełnomocnikiem został 20 grudnia 2023 roku. Później, bo 2 lipca 2024 roku otrzymał nominację na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury. Wcześniej był w resorcie funduszy i polityki regionalnej. Jak informuje resort infrastruktury, Lasek ma ponad 25 letnie doświadczenie w branży lotniczej, jest doktorem nauk technicznych Wojskowej Akademii Technicznej, a przez 10 lat był pracownikiem naukowym Instytutu Lotnictwa. Jest również absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Wiceminister Malepszak w latach 2018–2020 w spółce CPK był wiceprezesem ds. komponentu kolejowego, a następnie pełnił obowiązki prezesa spółki. Jest absolwentem Technikum Kolejowego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. W latach 2008–2016 pracował w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, gdzie był m.in. dyrektorem Biura Dróg Kolejowych i pełnomocnikiem zarządu ds. rewitalizacji linii kolejowych. W latach 2017–2018 członek zarządu ds. technicznych w Kolejach Dolnośląskich SA. W Ministerstwie Infrastruktury odpowiada za transport kolejowy.

Spółka CPK należy w 100 proc. do Skarbu Państwa. Spółka odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska, w ramach której ma powstać m.in. system Kolei Dużych Prędkości. Według harmonogramu do końca 2032 r. ma zostać oddany do użytku odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości ok. 130 km, a do 2035 r. zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia. Pociągi kursujące na tych odcinkach będą mogły jeździć z prędkością do 320 km/h.

Program inwestycyjny Port Polska zakłada też powstanie centralnego lotniska zlokalizowanego pomiędzy Warszawą i Łodzią. Budowa na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.