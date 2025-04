Wokół Warszawy powstanie nowa obwodnica

Przybliża się realizacja jednej z najważniejszych tras w Polsce – mającej przyczynić się do odkorkowania stolicy obwodnicy aglomeracji warszawskiej (OAW). Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), prowadzone są analizy czterech wariantów jej przebiegu. Obecnie Ministerstwo Infrastruktury przyznało finansowanie dla prac przygotowawczych północno-wschodniej części trasy. Pozwoli to przygotować przetarg. Wcześniej zbierane będą stanowiska lokalnych samorządów, a ich uwagi – w miarę możliwości – powinny zostać uwzględnione w przetargu.

– Zadaniem projektanta będzie analiza wariantów przebiegu nowej trasy, w tym poprowadzenia jej w śladzie istniejącej drogi krajowej – informuje GDDKiA. Projektowany fragment ma połączyć się z przygotowywaną zachodnią częścią OAW i od wschodu ominąć Warszawę. Punktem początkowym i końcowym tej części obwodnicy będzie droga ekspresowa S7 na północ i południe od stolicy.

Będą spotkania z mieszkańcami

Kontynuowane są także prace związane z wariantowym przebiegiem dwóch fragmentów zachodniej części OAW. Dotyczą odcinka od drogi ekspresowej S7 na północ od Warszawy, przez połączenie z planowaną drogą ekspresową S10 w rejonie Nacpolska, skąd pobiegnie on do A2 i drogi ekspresowej S8, a następnie do drogi ekspresowej S7 na południe od Warszawy. GDDKiA zaznacza, że spośród projektowanych obecnie wariantów obwodnicy aglomeracji warszawskiej, trzy są poprowadzone po nowym śladzie. Natomiast założeniem czwartego wariantu jest jak największe wykorzystanie istniejącej drogi krajowej nr 50.

W drugiej połowie 2025 r. mają być gotowe opinie i stanowiska samorządów, organizacji oraz instytucji zainteresowanych przebiegiem trasy. Równocześnie w każdej gminie na planowanym obszarze drogi organizowane będą spotkania z mieszkańcami. Natomiast w drugiej połowie przyszłego roku ma być złożony wniosek do regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie o wydanie decyzji środowiskowej.