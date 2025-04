Ta decyzja spowodowała natychmiastowy spadek kursu akcji Boeinga. We wtorek 15 kwietnia tracił on 04,6 proc. Od początku roku papiery koncernu są już na 10-proc. minusie.

Oclone samoloty byłyby zaporowo drogie

Bloomberg jako pierwszy podał, że wszystkie chińskie linie otrzymały od władz w Pekinie nakaz wstrzymania dostaw samolotów pasażerskich i cargo z USA. Co więcej zakaz dotyczy również części do samolotów, jeśli są one produkcji amerykańskiej. To odwet na nałożenie na Chiny 145-procentowych ceł. I - jak pisze agencja - taka też jest argumentacja zawarta w piśmie, jakie otrzymały chińskie linie lotnicze. Jednocześnie władze zapowiadają pomoc finansową, ponieważ rezygnacja z odbioru maszyn wiąże się z potężnymi startami finansowymi przewoźników.

Te samoloty zresztą i tak byłyby zaporowo drogie, bo obciążone 125-procentowym cłem, jakie Chiny nałożyły na import z USA. Chiny miały płacić za B737 MAX9 po ok 55 mln dolarów za sztukę. Po ocleniu ta kwota więcej, niż by się podwoiła. Więc i tak dla chińskich przewoźników ich odbiór nie miałby jakiegokolwiek sensu.

Samoloty stoją gotowe do odbioru

Chińskie linie lotnicze zamówiły u Boeinga ponad 130 samolotów, przy tym dostawy niektórych z nich zaplanowane były w najbliższych dniach i tygodniach.