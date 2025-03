— Zawsze niezbędna jest improwizacja, ponieważ każda sytuacja jest inna i inne są związane z nią wyzwania — mówił w CNN Tom Parry z wyszukiwarki lotów Kiwi.com

Infrastruktura krytyczna pod specjalną ochroną. IATA krytykuje lotnisko Heathrow

Piątkowy kryzys na Heathrow został spowodowany przerwaniem zasilania z podstacji Heyes. Jak na razie nie ma żadnych dowodów na to, że do awarii doszło w wyniku sabotażu, chociaż nadal taka opcja jest badana przez kontrterrorystów ze Scotland Yardu.

Jeśli więc była to „zwykła” awaria, to i tak pożary takich rozmiarów w infrastrukturze krytycznej, a taką jest zasilanie lotniska, mogą się wydarzyć. Powstaje więc pytanie: jak to się mogło stać, że Heathrow nie było przygotowane na taką ewentualność?

Willie Walsh, dyrektor generalny Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), który wcześniej był prezesem m.in. British Airways nie zostawia na największym europejskim lotnisku suchej nitki. „Jak to jest możliwe, że infrastruktura krytyczna o kluczowym znaczeniu dla kraju i w wymiarze międzynarodowym jest całkowicie uzależniona tylko od jednego źródła zasilania i to bez jakiejkolwiek alternatywy?” — czytamy w oświadczeniu IATA opublikowanym w piątek, 21 marca.

Dla przypomnienia do awarii zasilania siecią miejską (czyli tak jak to było na Heathrow) doszło kilka lat temu na warszawskim Lotnisku Chopina. Natychmiast zostało wtedy włączone zasilanie awaryjne. A w zapasie były jeszcze generatory, które w razie potrzeby mogły zostać włączone. I wszystkie operacje, z niewielkim opóźnieniem, zaczęły działać normalnie.