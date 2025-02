Preferencje mają także starające się o dopłatę do e-auta osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny. Maksymalna wysokość dopłaty pozostaje na poziomie 40 tys. zł, ale liczona jest inaczej. Dofinansowanie dla posiadaczy kart wynosi bowiem 30 tys. zł i rośnie o 5 tys. zł w przypadku zezłomowania starego auta spalinowego oraz o kolejne 5 tys. zł przy niskim dochodzie.

Co z osobami chcącymi leasingować elektryka? Podstawowa dopłata dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosi 30 tys. zł. Do tego można doliczyć 5 tys. zł za zezłomowanie posiadanego samochodu w przypadku osób fizycznych oraz o 10 tys. zł, jeśli prowadzą one działalność gospodarczą. I podobnie jak we wcześniejszych przypadkach przy dochodzie nie przekraczającym 135 tys. zł przysługuje dodatkowe dofinasowanie 5 tys. zł.

Najpierw zakup samochodu, potem zwrot pieniędzy

Co trzeba zrobić, by uzyskać dopłatę? Najpierw kupujemy samochód, dopiero będąc jego posiadaczem staramy się o dofinansowanie. Maksymalna cena nie może przekroczyć 225 tys. zł netto, czyli bez podatku VAT. Rejestrujemy auto, przy czym do wsparcia nie kwalifikują się samochody zarejestrowane wcześniej na dealera. Musi to być pierwsza rejestracja. Konieczne jest też ubezpieczenie pojazdu – zarówno OC jak i AC.

W przypadku leasingu oraz wynajmu długoterminowego, jeszcze przed złożeniem wniosku o wsparcie do NFOŚiGW, należy podpisać umowę leasingową, zapłacić opłatę wstępną oraz podpisać protokół przekazania pojazdu do używania. Umowa leasingu lub wynajmu musi obejmować okres co najmniej dwóch lat. Potem rejestrujemy auto i ubezpieczamy je.

Kolejny krok to już tylko wypełnienie wniosku o dopłatę online oraz przesłanie go do NFOŚiGW. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji następuje wypłata pieniędzy.