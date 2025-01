Powstanie nowy odcinek drogi ekspresowej S8. Ważny fragment trasy z Wrocławia

Jak podaje GDDKiA we Wrocławiu, trasa będzie przedłużeniem kończącego się na wysokości Magnic koło Kobierzyc odcinka Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 i drogi ekspresowej S8.

S8. Odcinek Niemcza-Ząbkowice Śląskie Foto: GDDKiA

Dalszy przebieg prac na S8

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu jest w trakcie przygotowania przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego kolejnego odcinka pomiędzy Bardem i Kłodzkiem. Ogłoszenie przetargu planowane jest do końca marca. Analizowany będzie możliwy przebieg trasy z wykorzystaniem wcześniej opracowanych wariantów. Realizacja tego odcinka planowana jest do 2033 roku. Następnie planowana jest również budowa trasy od Kłodzka aż do granicy z Czechami.

"W przypadku odcinka od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami jesteśmy na etapie prac studialnych" - informuje GDDKiA.