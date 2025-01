Niebo nad Rosją bardzo niebezpieczne. A będzie jeszcze gorzej

Fakt, że samolot należał do azerskiego narodowego przewoźnika, był dla prezydenta Rosji bardzo niewygodną informacją. Tak samo, jak wcześniejsze przyznanie się rosyjskiego regulatora lotów - Rosawiacji, że samolot został ostrzelany.

Swoją drogą ciekawe, jakie decyzje Rosjanie podejmą teraz, kiedy prezydent Azerbejdżanu domaga się, podobnie jak Willie Walsh, przeprowadzenia śledztwa, ukarania winnych i dodatkowo jeszcze wypłacenia odszkodowań rodzinom ofiar.

Typowe rosyjskie mataczenie. Tak jak było z malezyjskim samolotem

Na razie tak naprawdę nie wiadomo, jaki był powód odmowy lądowania w Groznym, bo informacje o mgle nie zostały do końca potwierdzone. Pojawiły się natomiast spekulacje, że rosyjscy kontrolerzy lotów wiedzieli, że samolot został ostrzelany, więc skierowali go do oddalonego o 500 km kazachskiego Aktau, dokąd embraer miał minimalne szanse dolecieć. A potem nagle pojawiła się wiadomość o kolizji z ptakami.

To typowe rosyjskie mataczenie, takie samo, z jakim mieliśmy do czynienia, kiedy 17 lipca 2014 r. prorosyjscy separatyści zestrzelili boeinga Malaysian Airlines, który akurat przelatywał nad regionem donieckim w rejsie z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Zginęło wówczas 298 osób.

Wtedy Rosjanie początkowo uznali zestrzelenie za sukces, ale kiedy zorientowali się, że chodzi o maszynę cywilną, a nie wojskową, zaczęli się wycofywać z rozsławiania tego „sukcesu”. Z Moskwy natomiast popłynął sygnał, że boeinga zestrzeliła ukraińska obrona przeciwlotnicza.

Zaś w mediach pojawił się „hiszpański kontroler lotów Carlos” , który z kijowskiej wieży kontroli lotów „widział” jak Ukraińcy zestrzeliwują maszynę. Ostatecznie jednak Holendrzy, którzy przeprowadzili śledztwo w tej sprawie, ustalili w 2022 roku, że lot MH17 został zestrzelony przez rakietę BUK. Zaocznie zostali skazani za to dwaj Rosjanie i jeden ukraiński separatysta.