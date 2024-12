Rosyjscy piloci cywilni odesłani na symulatory. Bo nie umieją lądować

Zawodzą jednak nie tylko ludzie, ale i samoloty, bo z powodu antyrosyjskich sankcji ten kraj nie ma dostępu do części zamiennych, ani profesjonalnego serwisowania maszyn.

Reklama

Głośny był wypadek z 24 listopada, kiedy w tureckiej Antalyi SSJ 100 należący do Azimuth Airlines nieprawidłowo wylądował z uszkodzonym podwoziem, silnikiem i skrzydłem, z którego wyciekało paliwo. Niezdatna do dalszego samodzielnego poruszania się maszyna musiała zostać odholowana z pasa startowego. To właśnie skłonił Rosawiację, rosyjskiego regulatora rynku lotniczego, do reakcji. Regulator uznał, że przyszedł czas, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Wszyscy, bez wyjątku mają iść na szkolenia

Rosawiacja wysłała do wszystkich rosyjskich linii lotniczych oraz właścicieli prywatnych maszyn specjalnie przygotowany dokument, w którym zostały wyszczególnione konkretne rekomendacje dotyczące wzmocnienia kontroli nad wszystkimi etapami operacji lotniczych. Szczególna uwaga została poświęcona lądowania maszyn. Rosawiacja sugeruje tutaj, aby wszyscy piloci powrócili do szkoleń tak teoretycznych, jak i praktycznych na symulatorach lotów.

„W instrukcjach dotyczących wykonywania operacji lotniczych twarde lądowanie oznacza sytuację, kiedy samolot jest przeładowany, bądź podejście zostało wykonane ze zbyt dużą szybkością w porównaniu z standardową sytuacją. To z kolei stanowi zagrożenie dla struktury maszyny. Twarde lądowanie ma miejsce również wówczas, kiedy podczas podejścia, jako pierwsze dotyka ziemi przednie podwozie” - czytamy w instrukcji Rosawiacji opublikowanej na rosyjskich portalach lotniczych.

Żeby zapobiec takim sytuacjom, regulator zaleca powrót do dokładnego zapoznania się z podręcznikami przygotowanym przez producentów samolotów, w tym także obejrzenia materiałów wideo, na których przedstawiono typowe przypadki nieprawidłowego podejścia do lądowania i samego przyziemienia maszyn. Rekomenduje również, aby linie lotnicze dokładnie przeanalizowały błędy popełnione przez latający personel – obojętne, czy już mają na sumieniu niedostateczne wyszkolenie pilotów, czy też nie odnotowały takich incydentów.