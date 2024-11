Airbus A319 amerykańskiego przewoźnika American Airlines wykonywał planowy rejs na trasie Milwaukee do Dallas Fort Worth. Kiedy maszyna znajdowała się na wysokości ponad 9 tys. kilometrów, jeden z pasażerów zaczął zachowywać się nieodpowiedzialnie i był wyraźnie pobudzony. Po chwili wstał i postanowił otworzyć drzwi. Twierdził, że musi wysiąść i to natychmiast. Gdy stewardesa próbowała go zatrzymać, blokując dostęp do drzwi, wykręcił jej rękę i zranił w szyję.

Interwencja pasażerów w samolocie American Airlines

Natychmiast rzucili się jej do pomocy pasażerowie, którzy zdołali obezwładnić nieodpowiedzialnego mężczyznę, odciągnęli go od drzwi i taśmą związali jego ręce, a potem okleili mu kolana i nogi w kostkach. Tak obezwładnionego przytrzymali jeszcze przez pół godziny, do czasu, kiedy samolot bezpiecznie wylądował w Dallas. – Musieliśmy zareagować naprawdę szybko – mówił potem w CNN jeden z pasażerów, Doug McCright.

Na ziemi czekali na nieodpowiedzialnego podróżnika funkcjonariusze lotniskowej służby bezpieczeństwa oraz agenci FBI, którzy weszli na pokład, aresztowali go i zaczęli od odwiezienia do centrum oceny zdrowia psychicznego.

Fala zakłóceń przebiegu lotu

Ten epizod, który zakończył się bezpiecznie, jest kolejnym z rosnącej fali przypadków nieodpowiedzialnego, bądź chamskiego zachowania na pokładzie samolotów w tym roku. Z analiz amerykańskiego regulatora rynku lotniczego, Federal Aviation Administration (FAA) tylko w tym roku i tylko na rynku USA zanotowano już 1854 przypadki prób zakłócenia przebiegu lotu. Chodzi tutaj o fizyczne ataki na personel pokładowy, bądź współpasażerów, i najróżniejsze werbalne groźby.