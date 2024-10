Bunt rosyjskich taksówkarzy. Coraz częściej wybierają szarą strefę

„Gwarancje nie działają, są trudności z częściami zamiennymi” – potwierdził Andriej Popow, przewodniczący międzyregionalnego związku zawodowego Taksówkarz. Dodał, że chińskie samochody nie są warte pieniędzy, które chcą za nie sprzedający.

Chińskie auta bez części zamiennych i serwisu

Według analityków Krajowej Agencji Informacji Przemysłowej koszt utrzymania chińskiego crossovera przez pięć lat eksploatacji przewyższy już koszt nowego samochodu. Jednak naprawa zepsutego samochodu z Chin również nie będzie łatwa. W maju 2024 roku Rosyjski Związek Ubezpieczycieli Samochodowych ostrzegł, że czas dostawy importowanych części samochodowych podwoił się w ciągu roku i wynosi obecnie co najmniej 45 dni. Jednocześnie prawie jedna czwarta serwisów samochodowych otrzymuje zamiast oryginalnych podrabiane części.

„Chińczykom zależy na złożeniu samochodu, ale w ogóle nie myślą o tym, co się z nim później stanie, jak go konserwować. Kultura obsługi dopiero zaczyna się kształtować” – mówi Roman Gulajew, właściciel serwisu Euroauto. Jednocześnie zauważył inny problem – często chińskie części zamienne o tych samych oryginalnych numerach bardzo różnią się od siebie i nie nadają się do wymiany uszkodzonej części.