Upadła jedna z najstarszych linii lotniczych na świecie. Czesi są niepocieszeni

Nieudane próby ratowania czeskich linii

Linia miała za sobą bardzo nieudane próby prywatyzacji wspieranej m.in. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Inwestorem strategicznym były także koreańskie linie Korean Air, które wycofały się z tego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej Transport LOT wraca do zakupów. Polski przewoźnik na krótkiej liście miliardera Od kilkunastu miesięcy na sprzedaż są czeskie linie lotnicze Smartwings, znane także na polskim rynku. Dotychczas Czesi negocjowali z izraelską linią niskokosztową Israir. Negocjacje stanęły w miejscu po wybuchu wojny z Hamasem.

W czasie pandemii COVID-19 ogłosiły w kwietniu 2020 r. koniec swojej już zawieszonej jedynej trasy długodystansowej do Seulu. A jej jedyny samolot dalekiego zasięgu – airbus A330 został w październiku 2020 r. zwrócony leasingodawcy, czyli linii Korean Air. W marcu 2021 r. Czesi ogłosili upadłość, firma przeszła restrukturyzację biznesową, która zakończyła się w czerwcu 2022 r. Wtedy też CSA weszła do spółki Prague City Air, do której należą także czeskie linie czarterowe Smartwings.

Pod koniec 2022 r. CSA próbowała jeszcze odbudować swoją flotę i siatkę połączeń przy użyciu airbusów A320 i A220.

Teraz pora na Smartwings

Smartwings ma w swojej flocie dzisiaj we flocie ma 49 samolotów, większość z nich, to Boeingi 737. A swoje spółki ma także poza Czechami, również w Polsce, Niemczech, we Francji, na Węgrzech, Słowacji i Wyspach Kanaryjskich. We Francji, na Wyspach Kanaryjskich i Izraelu posiada również bazy operacyjne.

– Mogę tylko potwierdzić, że na rynku jest zainteresowanie naszą firmą. Reszty nie chciałbym w tej chwili komentować – cytuje Jiříego Šimáněgo, współwłaściciela Smartwingsa, czeski dziennikarz Marek Baloun z portalu lotniczego Aeroweb.cz.