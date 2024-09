Dlaczego lądowali na polu

W kwietniu 2024 rosyjski regulator rynku lotniczego, Rosawiacja podał, że przyczyną awaryjnego lądowania Ural Airlines były błędy, jakie popełniła załoga. Ujawniono tam jednocześnie, że wkrótce po wylocie z Nowosybirska piloci zorientowali się, że mają kłopoty z systemem hydraulicznym maszyny. Ich zdaniem błędem byłoby kontynuowanie lotu do Omska, ponieważ na tym lotnisku nie ma wyspecjalizowanych mechaników, którzy są w stanie naprawić airbusa. Próbowali więc zawrócić do Nowosybirska, ale zabrakło im paliwa, więc wylądowali w polu,zresztą całkiem niedaleko lotniska, do którego nie byli w stanie dolecieć.

Lądowanie okazało się bardzo kosztowne

Oprócz wypłaty dla rolnika, który nie mógł zebrać pszenicy, ani zasiać wiosną 2024 i koszty ochrony Ural Airlines musiały jeszcze wypłacić po 1,13 tys. dol odszkodowania 158 pasażerom. Jeden z nich nie zgłosił się po pieniądze.Jak napisała rosyjska agencja TASS, ubezpieczyciel Urala, Alfastrakchowanie wypłacił do tej pory 15,8 mln rubli, czyli równowartość 178,6 tys. dol. To wszystko jednak jest niczym w porównaniu z utratą 10-letniej maszyny. A320 po 10-letniej eksploatacji nadal na rynku wyceniana jest na 25 mln dol. A linie latają dzisiaj nawet 35-letnimi maszynami tego typu.

Ural Airlines mają obecnie w swojej flocie 23 A320. I wszystkie muszą być serwisowane. Kłopot w tym, że legalnie rosyjski przewoźnik nie ma prawa do pozyskania odpowiednich komponentów. To dlatego postanowił poświęcić jedną maszynę do ratowania pozostałych.