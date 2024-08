Brytyjczycy chcieli negocjować, w kwietniu wyrazili nawet gotowość odstąpienia konkurentom 40 proc. połączeń Air Europy, gwarantowali, że po transakcji na żadnej trasie Iberia i Air Europa nie będą same, bo zawsze będą mieć konkurenta. Ale to nie przekonało Brukseli. - Nasza pogłębiona analiza wykazała, ze fuzja będzie mieć ujemny wpływ na konkurencję dużej liczby krajowych, krótkich i długich połączeń do i z Hiszpanii, na których obie linie mocno rywalizują. Przedłożone działania zaradcze nie rozwiązały w pełni naszych obaw o konkurencję — oświadczyła komisarz Margrethe Vestager.

Przy okazji IAG podała, że po 6 miesiącach zwiększyła obroty o 8 proc. do 14,7 mld euro, a zysk netto zmniejszyła o 1,7 proc. do 905 mln na skutek większych kosztów finansowych, obciążeń podatkowych i gorszych kursów wymiany walut. W II kwartale zysk operacyjny 1,24 mld euro był większy od spodziewanych przez rynek 1,08 mld.

Po rezygnacji IAG Air Europa uspokajała, że jest solidną linią z przyszłością, ma wieloletnie plany rozwoju. W czasie pandemii musiała skorzystać z pożyczki 475 mln euro od rządu, obecnie jest trzecim przewoźnikiem na półwyspie, za IAG i Ryanairem, dysponuje flotą 50 samolotów, w 2022 r. przewiozła 10 mln podróżnych po Hiszpanii, po Europie, do Ameryki Łacińskiej i na Karaiby.

Kolej na TAP-a?

3 lipca Lufthansa dostała od Komisji Europejskiej zgodę na kupno początkowo mniejszościowego udziału w ITA Airways, następcy Alitalii. Pion konkurencji w Brukseli badał ten projekt przez ponad pół roku, specjaliści zastanawiali się nawet, czy w ogóle dojdzie do akceptacji. W Brukseli uznano, że działania obu linii uzupełniają się, bo linie działają z różnych lotnisk w Europie Środkowej i we Włoszech, a to, że ITA Airways osiąga teraz dobre wyniki, wcale nie świadczy, że zdoła utrzymać się jako niezależny podmiot w dłuższym okresie.