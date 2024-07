Czytaj więcej Biznes Orlen i Poczta Polska. Tak rząd chce zakończyć bratobójczą rywalizację Rząd chce zakończyć bratobójczą rywalizację państwowych spółek na rynku kurierskim. Gotowe są już analizy połączenia sieci automatów paczkowych Orlenu i Poczty Polskiej – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

W efekcie automaty cieszą się wyjątkowo dużą popularnością. W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpiło kilka istotnych zmian na tym rynku, urósł ponad dwukrotnie pod względem liczby maszyn i jednocześnie mocno się podzielił. Z raportu wynika, że w ostatnich latach rynek automatów paczkowych uległ znacznej segmentacji. Jeszcze w grudniu 2021 roku dominującym graczem były paczkomaty InPost z 92 proc. udziałem w rynku, na koniec 2023 r. spadł on do 57 proc., ponieważ na rynku pojawili się nowi konkurenci, jak DPD, Allegro, tandem DHL i AliExpress, Orlen czy Poczta Polska.

Walka z InPostem

- Obecnie, jednym z najbardziej zauważalnych trendów, mocno wpływającym na rynek dostaw kurierskich, jest dostosowanie oferty do stylu życia i preferencji odbiorców. Klienci często oczekują dostawy paczek do domu, biura lub do automatu paczkowego zlokalizowanego przy sklepie, gdzie planują zakupy, chcąc załatwić jak najwięcej spraw jak najwygodniej, jak najszybciej i najlepiej w jednym miejscu - mówi Anna Krauze dyrektor ds. strategicznego rozwoju e-commerce w DHL eCommerce Polska. - Naszą odpowiedzią na ten stale umacniający się trend jest budowa mocnej sieci automatów paczkowych, zlokalizowanych w miejscach, w których klienci mogą załatwić kilka spraw jednocześnie - dodaje.

Jak wynika z badania European Online Shopper Survey 2023 przeprowadzonego przez DHL, klienci coraz chętniej korzystają z automatów paczkowych i punktów odbiorów i nadań przesyłek, a preferencje dotyczące dostaw do domu spadły z 73 proc. do 64 proc. Jeśli chodzi o wybory polskich klientów dane pokazują, że połowa Polaków woli odbiór zamówionej paczki w automacie.

- Nasze sklepy, szczególnie te w mniejszych miejscowościach to często centralny punkt życia lokalnego. To tutaj można zrobić kompleksowe zakupy dla całej rodziny, kupić prasę lokalną czy nadać lub odebrać paczkę, a często nawet naładować samochód elektryczny. W ten sposób realizujemy strategiczną misję bycia blisko klientów, nie tylko oferując im najlepsze ceny, ale stale rozszerzając ofertę usług dodatkowych przy współpracy z naszymi partnerami - podkreśla Przemysław Jurowicz, dyrektor ds. nieruchomości w sieci Biedronka