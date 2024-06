• Dajmy sobie więcej czasu na przesiadkę

Jeśli już naprawdę nie ma możliwości bezpośredniego lotu bądź nasz budżet nie wytrzyma dodatkowego wydatku, warto zrobić sobie dłuższą przerwę na lotnisku przesiadkowym. A wcześniej sprawdzić, jaki jest minimalny czas na przesiadki. W przypadku Stambułu jest to półtorej godziny w lotach krajowych i 130 minut w międzynarodowych. Na londyńskim Heathrow od 75 minut do półtorej godziny, we Frankfurcie na oficjalnej stronie widnieje 45 minut, ale to oznaczałoby bieg z przeszkodami, zwłaszcza jeśli czeka nas jeszcze kontrola dokumentów. Przy lotach w strefie Schengen 50 minut w zasadzie wystarczy. W Paryżu przy przesiadkach międzynarodowych jest to godzina. W Warszawie, jeśli nie przechodzimy kontroli dokumentów, spokojnie wystarczy pół godziny.

Ale jest to czas minimalny. Warto więc sprawdzić, czy przerwa w podróży jest wystarczająca, żeby zdążyć na kolejny rejs bez „napinki”. A jeśli przy rezerwacji usłyszymy od agenta „powinna pani/powinien pan zdążyć”, potraktujmy to jak sygnał, że równie dobrze samolot może odlecieć bez nas. Czekanie na spóźnionego pasażera to dla linii najczęściej komplikacja, bo może stracić swoją działkę czasową odlotu.

• Sprawdzajmy rozkład przed wylotem

Linia lotnicza ma prawo do zmiany w naszej rezerwacji, nawet wówczas, gdy bilet już został wykupiony. W ekstremalnych przypadkach rejs bezpośredni może zostać podzielony na podróż z przesiadką. Im wcześniej wyłapiemy te zmiany, tym łatwiej będzie zarządzać podróżą. Jeśli zmiany nam nie odpowiadają, przewoźnik ma obowiązek zwrotu pieniędzy za wykupiony bilet.

• Warto mieć plan B