Na razie Bark Air lata tylko między Nowym Jorkiem a Los Angeles oraz Nowym Jorkiem a Londynem. W planach jest rozszerzenie siatki o Seattle i Chicago w USA, a za granicą o Mediolan i Paryż. To jest nowy biznes, ale bardzo obiecujący, bo tylko w roku 2019 (ostatnim przed pandemią) na samych wewnętrznych połączeniach w USA przetransportowano, jako cargo, prawie pół miliona psów. Zdarzało się, że właśnie z powodu stresu takie podróże miały nieszczęśliwe zakończenie.

Pies na pierwszym miejscu

Flota wyczarterowana przez Bark Air, którą operuje licencjonowany przewoźnik amerykański, to Gulfstreamy G5. Mogłoby w nich zmieścić się jednocześnie nawet 15 psów i tyle samo osób im towarzyszących. W locie inauguracyjnym psów było 6, a opiekunów 11. Nie ma tam jakichkolwiek ograniczeń co do wielkości zwierzaka, jego wagi, tego, czy jest rasowy bądź wielorasowy.

Jak informuje przewoźnik, przygotowania do uruchomienia tej usługi trwały 10 lat. Podróżowanie ze zwierzętami zawsze wymaga odpowiedniego przygotowania i znalezienia im ludzi do opieki. Bark Air nie operuje z główny lotnisk. W Nowym Jorku jest to Westchester County Airport, w Los Angeles Van Nuys Airport, a w Londynie Biggin Hill.

Firma BARK istnieje od lat i wcześniej zajmowała się wyłącznie sprzedażą psiej karmy, zabawek i akcesoriów do pielęgnacji. „Zdaliśmy sobie jednak sprawę z tego, że każdy właściciel psa, jeśli już musi podróżować, to najchętniej poleci razem z nim. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z firmą czarterową, aby przygotować produkt od samego początku. I żeby takie podróże były komfortowe po pierwsze dla psa, a dopiero potem także dla jego właściciela czy opiekuna. Nasze przesłanie jest takie: żaden pies nie może latać w klatce”.