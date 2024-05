Decyzja rządu w sprawie budowy CPK spodziewana lada moment

– To gigantyczna szansa rozwojowa i koło zamachowe, które doprowadzi, że Polska szybciej dogoni Zachód – zapewniał w poniedziałek w serwisie X (dawny Twitter) były premier Mateusz Morawiecki, jednocześnie obwiniając rządzącą koalicję o torpedowanie przedsięwzięcia.

Wybory ponaglają do decyzji w sprawie CPK

Rządzący wydają się coraz bliżej pozytywnej decyzji, mimo wcześniejszych wielu wątpliwości, zwłaszcza wobec budowy lotniska, choć już znacznie mniejszych co do budowy linii kolei dużych prędkości. Na złagodzenie wcześniejszego negatywnego stanowiska mogą wpływać sondaże opinii publicznej. Pokazują przewagę zwolenników CPK nad przeciwnikami. Kluczowy ruch w sprawie budowy lotniska wykonała także sama spółka CPK: złożyła do mazowieckiego wojewody dokumenty, które są niezbędne do wydania decyzji lokalizacyjnej. Jeśli ją otrzyma, będzie mogła wystąpić o pozwolenie na budowę.

Na razie zielone światło ma realizacja ponad czterokilometrowego tunelu pod Łodzią, przeznaczonego dla kolei dużych prędkości. Na początku roku wojewoda łódzki wydał pozwolenie na budowę. To element tzw. Y – linii mającej prowadzić z Warszawy do Łodzi, a następnie po rozgałęzieniu, biegnącej w stronę Wrocławia i Poznania. Ocenia się, że pozwoli skrócić czas podróży z Warszawy do Łodzi do ok. 45 minut, a do Poznania i Wrocławia – do 70 minut.

Kolej bez szprych

Nowy projekt szybkich kolei będzie jednak odbiegał od koncepcji piasty i szprych, forsowanych przez poprzednie kierownictwo CPK. Ten poprzedni miał być przejawem myślenia życzeniowego: o centrystycznym modelu skomunikowania kraju, gdzie wszystkie potoki pasażerskie mają przebiegać przez jeden punkt w Polsce. – Błędnie założono, że każdy pasażer jadący koleją dużych prędkości np. z Krakowa do Poznania musiałby przejechać przez Baranów, mimo iż tylko niewielka liczba pasażerów chciałaby na tej stacji wysiąść. Koszt wybudowania tak wymyślonej sieci byłby nieadekwatny do liczby pasażerów, którzy chcieliby z takich rozwiązań skorzystać – tłumaczył Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK i wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Natomiast to, czego się dziś nie podważa, to właśnie linia kolejowa z Warszawy do Łodzi oraz Poznania i Wrocławia, a także linia z Katowic do Ostrawy, która pozwoliłaby na korzystne połączenie szybką koleją także do Pragi. Ta ostatnia budzi jednak społeczne protesty mieszkańców terenów, przez które przebiega: zwłaszcza Mikołowa (przetnie miasto praktycznie na pół) i okolicznych gmin.

Zostają dwa pasy

Mocno zmieniona będzie koncepcja lotniska w Baranowie. Jego projekt ma być zoptymalizowany. Przy czym dla pasażera nie będą to różnice zauważalne: jeden z pirsów nie jest potrzebny na pierwszym etapie inwestycji, nie wszystkie drogi kołowania czy drogi szybkiego zejścia muszą być realizowane od razu i w pełnym zakresie. Część inwestycji związanych ze zwiększaniem przepustowości najprawdopodobniej zostanie podzielona na fazy i realizowana etapowo już po oddaniu lotniska do użytku, co pozwoliłoby znacząco obniżyć koszty. – To co najważniejsze, dwie równoległe drogi startowe w naszej propozycji pozostają, a terminal w zasadniczej części kubaturowej pewnie będzie taki sam – zapowiada Czernicki.