Niebo nad Europą Północną z zakłóceniami. Wyzwania dla NATO i EASA

Najczęściej dochodzi do zakłócenia podczas rejsów samolotów pasażerskich, chociaż doświadczyła tego również w połowie marca 2024 maszyna brytyjskiego ministra obrony Granta Schappsa, która wylatywała z Polski i znalazła się w pobliżu Królewca. Jak tłumaczyli wówczas brytyjscy wojskowi takie zakłócanie nie stanowi poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lotu, ale utrudnia pilotowanie maszyny. „Times” wyjaśniał, że występują wówczas m.in. kłopoty z podłączenie do internetu.

Takie zakłócenia mają miejsce najczęściej , gdy maszyny znajdują się nad północą Polski. Ale jak informuje OSINT (Open Source Intelligence) szwedzki analityk rynku lotniczego, aktywny pod pseudonimem Markus Jonsson, podobne kłopoty mają maszyny przelatujące nad Litwą, Łotwą, Szwecją, Litwą oraz południem Finlandii. Najwięcej takich incydentów, wśród których najczęściej wymieniane jest zakłócenie sygnału GPS o różnej długości trwania i intensywności odnotowali litewscy wojskowi.

Ryzyko systemowe

Zdaniem Melanie Garson, profesor International Security at University College London cytowanej przez lotniczy portal Aviation.24 powinno to był sygnałem dla nadzoru bezpieczeństwa lotniczego. Jej zdaniem jest to także wielkie wyzwanie dla NATO, które powinno na poważnie podejść do tego problemu.