Nowy strajk w Lufthansie znów zaboli pasażerów

Jeśli protest dojdzie do skutku, to poważnie skomplikuje on podróże Lufthansą w tym tygodniu. Zresztą kłopoty będzie miał nie tylko niemiecki przewoźnik, ale cała grupa LH — czyli także Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines i niskokosztowy Discover. Potencjalnie kłopoty może mieć również np. LOT, bo pasażerów tej linii w Niemczech również odprawiają pracownicy Lufthansy. Pasażerowie planujący podróż w tych terminach zapewne dostaną informacje od swoich przewoźników.

Lufthansa jest nieugięta

— W ciągu ostatnich kilku dni zrobiliśmy duży wysiłek, oszczędzając pasażerów. Ale skoro Lufthansa ignoruje nasze postulaty i apele o negocjacje, nie mamy innego wyjścia, jak wzmocnić naciski — tłumaczył negocjator Ver.di, Marvin Reschinsky. Dlatego właśnie mają ucierpieć pasażerowie, co uderzy w wizerunek i wiarygodność przewoźnika.

Ver.di negocjuje w imieniu 25 tysięcy zatrudnionych naziemnych pracowników Lufthansy. Związkowcy domagają się 12-procentowej podwyżki dla wszystkich, z tym że musi to być przynajmniej 500 euro miesięcznie. Lufthansa zasadniczo zgadza się na podwyżki, tyle że nie miałyby one być jednorazowe, a rozłożone w czasie.

Dla Ver.di jest to nie do przyjęcia. — Nie potrafię zrozumieć i wytłumaczyć komukolwiek w tej firmie, która lada chwilę ogłosi rekordowe wyniki finansowe i poinformuje o znaczącym podwyższeniu bonusów dla zarządu, że pracownicy naziemni nadal zarabiają po 13 euro za godzinę i nie są w stanie związać końca z końcem, mieszkając w najdroższych niemieckich miastach — mówił Marvin Reschinsky.

Kolejna runda rozmów, już piąta w tych negocjacjach, zaplanowana została na 13 i 14 marca. Ver.di zarzeka się, że nie wróci do stołu rozmów, jeśli Lufthansa nie dostarczy mu nowych poprawionych warunków umowy. Lufthansa ze swojej strony chciała rozmawiać ze związkowcami nawet dzisiaj, 4 marca, ale Ver.di odmawia takiego spotkania, ponieważ pracodawca nie przedstawił jakiejkolwiek nowej oferty.