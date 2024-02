W środę 28 lutego zmieniła się rada nadzorcza PPL. Odwołano jej dwóch członków - Patryka Felmeta, który przed odejściem z CPK odpowiadał tam m.in. za komunikację, oraz Filipa Żelaznego, prawnika, który był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, ale nie dostał się do Sejmu. Pozostali członkowie rady PPL to Iwona Nowak (sekretarz), Łukasz Chaberski (przewodniczący) oraz Cezary Wieński.

Reklama

Pilot zastąpi polityka za sterami Polskich Portów Lotniczych

PPL są własnością spółki CPK, która jest jej jedynym akcjonariuszem. PPL jest największą firmą z polskiej branży lotniczej. Jest właścicielem warszawskiego Lotniska Chopina, portów w Radomiu i Zielonej Górze, oraz współwłaścicielem większości lotnisk w naszym kraju.

Czytaj więcej Transport CPK. Kolejne zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej. Jest zaskoczenie 2 lutego br. Rada Nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego powołała na członka zarządu spółki Dariusza Kusia. A do rady nadzorczej CPK wszedł Zbigniew Szafrański.

Stanisław Wojtera, to polityk i przedsiębiorca związany początkowo z Unią Polityki Realnej, a później z Prawem i Sprawiedliwością, były rzecznik TVP. Na stanowisku prezesa PPL zastąpił Mariusza Szpikowskiego. Jako prezes PPL był aktywny w lotniczych organizacjach międzynarodowych, m.in. jako członek Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych ACI Europe. Andrzej Ilków, który go ma zastąpić, to były pilot wojskowy, uczestnik misji pokojowych, były dyrektor ds. bezpieczeństwa na Lotnisku Chopina, który w przyszedł do PPL w 2016 roku. I odszedł stamtąd na własne życzenie uznając, że nie może już pełnić należycie swoich obowiązków. 17 stycznia 2024 wszedł do Rady Nadzorczej CPK.

Kto jeszcze na giełdzie nazwisk na prezesa PPL

O zmianach kadrowych w PPL spekulowano od kilku tygodni. Początkowo najczęściej wymienianym kandydatem na stanowisko nowego prezesa był Dariusz Kuś jako specjalista od inwestycji, który warszawskie lotnisko tak bardzo potrzebuje, ostatecznie jednak znalazł się w radzie nadzorczej CPK. Oprócz niego wymieniany był Tomasz Szymczak, czyli prezes lotniska w Modlinie, a także Filip Czernicki, który od 19 stycznia jest p.o. prezesa CPK. Na to stanowisko został powołany na 3 miesiące.