Nowy pomysł w Finnairze. Pasażer zostanie zważony

Każdy samolot ma ściśle określony udźwig. Ta wielkość w żadnym wypadku nie może zostać przekroczona, bo byłoby to zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu. Dlatego zazwyczaj linie wyznaczają sobie średnią wagę pasażera razem z jego bagażem podręcznym i weryfikują ją co 5 lat.

W Finnairze akcja ważenia ma potrwać do maja 2024 r. Po jej zakończeniu informacja zostanie wysłana do Ministerstwa Transportu i wykorzystana do opracowania wytycznych dla transportu lotniczego, do których Finnair będzie musiał się zastosować od początku 2025 roku. I będzie obowiązywała do 2030 roku.

Nie są pierwsi

Finnair nie jest pierwszą, a zapewne i nie ostatnią linią, która waży pasażerów. Wcześniej zrobiły to Air New Zealand, Korean Air i Hawaiian Airlines. Od 2015 roku, z tych samych powodów, zaczęły ważyć swoich pasażerów Uzbekistan Airlines.

Ze swojej strony przewoźnicy oraz producenci samolotów zrobili wszystko, co tylko możliwe, aby maszyny były lżejsze. W budowie samolotów wykorzystuje się kompozyty, lżejsze są fotele i wszystkie naczynia w cateringu. Z pokładów zniknęła prasa i grubsze kocyki. Dzięki temu nowoczesne maszyny, takie jak airbusy 350 i te z rodziny 320 i 220, boeingi 787 i 737, czy najnowsze embraery umożliwiają oszczędzanie na paliwie nawet o 15-20 proc. w porównaniu ze sprzętem starego typu.

Inne pomysły linii lotniczych

Ale niektóre linie poszły dalej. Japońskie All Nippon Airlines, linia członkowska Star Alliance, czyli tego samego sojuszu, do którego należą m.in. Lufthansa i LOT, zachęciła pasażerów, aby przed wejściem do samolotu skorzystali z toalety. Pierwszy raz wystąpiła z taką sugestią w 2009 roku i potem kilkakrotnie ponowiła ten apel.