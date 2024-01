Na lotnisku w Tokio nie było cudu. Zadziałały nie tylko procedury

Czytaj więcej Linie Lotnicze 2023 rok był jednym z najbezpieczniejszych w podróżach lotniczych Choć pasażerów podróżujących samolotami jest na świecie coraz więcej, liczba wypadków, w których by ginęli, jest coraz mniejsza. Bardzo dobrze zapisał się pod tym względem miniony, 2023, rok.

Te 90 sekund nie wzięły się znikąd. To czas wyznaczony przez International Civil Aviation Organization (ICAO) na przeprowadzenie ewakuacji. A przynajmniej raz w roku personel pokładowy odbywa szkolenia przypominające na symulatorach. W jednym z ćwiczeń symulator zostaje wypełniony sztucznie wygenerowanym dymem. — Program tych szkoleń jest coraz bardziej wymagający wobec tego, co było jeszcze kilkanaście lat temu. Jest naprawdę bardzo realistyczny. I zmusza do realistycznego myślenia, a nie do instynktownego działania — mówił w CNN pilot jednej z europejskich linii lotniczych. — Pasażerowie tego nie zobaczą. Ale każdy ruch musi zostać wykonany z rygorystyczną precyzją i musi być rutynowy, powtarzalny — tłumaczył Graham Braithwaite.

Nie mówiąc już o tym, że żaden z pasażerów płonącego JALa nie wynosił ze sobą bagażu podręcznego. Bezmyślność, która niestety się zdarza, bo dla niektórych pasażerów, którzy otrzymali polecenie opuszczenia samolot ważniejszy jest bagaż podręczny, niż własne, bądź cudze zdrowie, a nawet życie. Tymczasem każda sekunda opóźnienia może mieć katastrofalne skutki, znacznie poważniejsze, niż laptop, czy torba na kółkach.

Gęsi w silniku

Jak dotąd najsłynniejszą ewakuacją był „cud na Hudson” w Nowym Jorku, który wydarzył się 15 stycznia 2009 roku, kiedy po starcie z lotniska LaGuardia do silnika A320 linii US Airways wpadły gęsi. Wkrótce po tym zgasły oba silniki.

Wtedy kapitan Chelsey Sullenberger (Sully) zdecydował się na lądowanie na rzece. Na pokładzie było wtedy 150 pasażerów i 5 członków załogi. Akcję ewakuacyjną przeprowadziły trzy stewardesy: szefowa pokładu Donna Dent i Sheila Dail z przodu kabiny i Doreen Welsh przy wyjściu tylnym. We trzy, w przepisowym czasie półtorej minuty wyprowadziły wszystkich na skrzydła maszyny, skąd podejmowały ich służby ratownicze. Samolot szybko potem zatonął i został wydobyty przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Donna Dent i Sheila Dail nadal latają. Doreen Welsh, która prowadziła akcję ewakuacyjną z otwartym złamaniem nogi, zapytana przez „Rzeczpospolitą”, jak to było możliwe, że cała akcja przebiegła sprawnie powiedziała: to tylko procedury. Żadnego cudu nie było. Wszystko zadziałało, tak jak powinno. Ona sama opuściła samolot tuż przed pierwszym oficerem i kapitanem „Sullym”. - Przed wyjściem z wraku spojrzeliśmy tylko do wnętrza samolotu, aby upewnić się, że nikt tam nie został — mówiła. O tym, że ma złamaną nogę, dowiedziała się dopiero, kiedy znalazła się na łodzi ratowniczej.