Dwa gigantyczne kontrakty Airbusa

Ostatnie duże kontrakty pozwolą Airbusowi pobić dotychczasowy rekord zamówień netto 1503 sztuk z 2013 r. Dotąd miał 1395 sztuk. Od początku roku grupa z Tuluzy przekazała klientom 623 samoloty. Do wykonania rocznego planu 720 sztuk zostało 97. Jest to możliwe do osiągnięcia, bo rok temu w grudniu wydano 98 samolotów, 93 w grudniu 2021 i 89 w grudniu 2020, w warunkach pandemii — przypomniała AFP.