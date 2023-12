Ranking troski o pasażerów AirHelp: LOT na podium

Szeroki zasięg badania

Światowy ranking najlepszych linii lotniczych i lotnisk – AirHelp Score publikowany jest od 2015 roku przez AirHelp, kancelarię prawną wyspecjalizowaną w odzyskiwaniu odszkodowań lotniczych. W tym roku w przygotowaniu rankingu kancelaria wzięła pod uwagę opinie ponad 5,3 tys. pasażerów, 83 linie lotnicze, i prawie 200 lotnisk z całego świata. Przełożyło się to na 15,3 tys. ocen ratingowych (dla porównania: w 2022 roku uwzględniono opinie 3 068 pasażerów z 32 krajów, co dało ok. 9300 ocen ratingowych). Ranking powstał na podstawie danych ruchu lotniczego z całego świata za okres od 1 stycznia do 31 października br. oraz opinii pasażerów o liniach i portach lotniczych, z których usług korzystali.