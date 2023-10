Samochody elektryczne jadą u nas pod prąd. Polska w unijnym ogonie

Barierą w rozwoju polskiego rynku pozostają wysokie ceny e-aut. Według Samaru w sierpniu (ostatnie dane) średnia cena auta z napędem bateryjnym sięgnęła rekordowych 278,2 tys. zł. To o prawie 14 proc. więcej niż przed rokiem.

Limit ceny za niski

Zdaniem Pawła Tuzinka, prezesa Związku Dealerów Samochodów, powodu tak dużego wzrostu średniej ceny upatrywać można we wzroście kosztów transportu, załamaniu się łańcuchów dostaw czy wreszcie problemów z produkcją bardzo wielu komponentów. – Jednak to rekordowa inflacja w największym stopniu przyczyniła się do kolejnych podwyżek – podkreślił prezes ZDS.

To sprawia, że rządowe zachęty do zakupu elektrycznych samochodów w ramach programu „Mój elektryk” przestają wystarczać. – Limit maksymalnej ceny samochodu, który może być objęty rządową dopłatą, jest już za niski przez wysoką inflację i wzrost cen aut – przekonują ZDS, PZPM i Polska Izba Rozwoju Elektromobilności, które w ubiegłym miesiącu wystąpiły do ministra klimatu i ochrony środowiska o zwiększenie limitu. Miałby wzrosnąć z 225 tys. zł do 315 tys. zł, czyli o wartość 40 proc., odzwierciedlającą wzrost średniej ceny samochodu elektrycznego od określenia warunków programu dopłat w połowie 2021 r. do teraz.

Według Jakuba Farysia, prezesa PZPM, dopłata z „Mojego elektryka” powinna stanowić wciąż ten sam procent ceny pojazdu, w związku z czym wskazane jest jej urealnienie, czyli proporcjonalne zwiększenie. – Biorąc pod uwagę pulę środków przeznaczonych na program, a także tempo, w jaki te pieniądze są wydawane, w pierwszej kolejności powinna zostać zwiększona maksymalna cena pojazdu kwalifikującego się do programu – uważa Faryś.

Zdaniem przedstawicieli branży trzeba podjąć pilne działania, by popyt na elektryczne samochody nie został osłabiony. Urealnienie limitu ceny aut w „Moim elektryku” byłoby w dalszym ciągu najważniejszym bodźcem do ich zakupu. Wpłynęłoby korzystnie na rynek, pozwalając na wybór samochodu z szerszej puli modeli, a także na producentów oferujących pojazdy objęte dofinansowaniem.