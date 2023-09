Flota powietrzna Putina chudnie. Zużyte Tu-214 będą przewozić zwykłych Rosjan

Putin z reguły lata Ił-96. Już po rosyjskiej agresji na Ukrainę i sankcjach na rosyjskie loty w Europie - w kwietniu 2022 roku „Kommersant” pisał o możliwości sprzedaży używanych Tu-204 i Tu-214 wraz z ich dalszą ich przebudową na samoloty biznesowe.

Maszyny należały do ​​firmy leasingowej Iliuszyn Finans Co. (część korporacji zbrojeniowej Rostech). Wcześniej z z takich samolotów korzystały linie Red Wings, Władywostok-Awia i Transaero (dwa ostatnie są w stanie upadłości). Samoloty były dużo młodsze aniżeli prezydenckie Tu-214. Miały od 12 do 16 lat, wszystkie nie nadawały się do lotu.

Spółka Iliuszyn Finans Co. zauważyła, że ​​sprzedażą samolotów interesowali się rosyjscy właściciele zagranicznych samolotów pasażerskich, którzy ze względu na sankcje nie mogą latać poza Rosją.