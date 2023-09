Silniki Pratta&Whitneya do naprawy w airbusach

Firma Pratt&Whitney należąca do konglomeratu RTX (dawniej Raytheon) zaprojektowała silnik GTF (Geared TurboFan, turbowentylatorowy z przekładnią) znany też pod nazwą PW1100G-JM, który zużywa mniej paliwa i emituje mniej spalin. Silnik stał się bardzo popularny jako napęd samolotów wąskokadłubowych, konkuruje z jednostką LEAP (A i B) produkowaną przez spółkę General Electric i Safrana CFM International.

Reklama

Czytaj więcej Transport Boeing szykuje się do wznowienia dostaw MAX-ów do Chin Boeing przygotowuje się do wznowienia dostaw B737 MAX do Chin — podał Bloomberg za kilkoma informatorami. Przerwa w dostawach trwała cztery lata.

W tym roku pojawiły się informacje o ich gorszej wytrzymałości w gorącym klimacie i w warunkach większego zapylenia powietrza, co wymaga częstszych przeglądów i napraw. W lipcu RTX ujawnił o znalezieniu mikroskopijnych resztek sproszkowanego metalu używanego do produkcji wysokociśnieniowych tarcz turbin, ważnej części silnika, a których obecność może powodować pęknięcia w silniku. Konglomerat wyjaśnił wtedy, że 200 silników będzie wymagać „przyspieszonej inspekcji” trwającej 60 dni, aby usunąć kwestię zanieczyszczeń. Teraz RTX rozszerzył zakres tych inspekcji na ok. 600-700 silników w samolotach Airbusa i przewiduje, że naprawa każdego silnika potrwa od 250 do 300 dni. Problem dotyczy 3 tys. silników wyprodukowanych od końca 2015 do 2021 r.

- Problem wynikający ze skażenia metalicznym proszkiem jest przykry i będzie mieć istotny wpływ na naszych klientów, partnerów i na RTX — oświadczył prezes konglomeratu, Gregory Hayes. — Pracowaliśmy naprawdę dzień i noc nad programem zarządzania flotą silników GTF, aby sprostać wymogom zwiększonej inspekcji, o której mówiliśmy w lipcu — dodał.