Prezesi linii lotniczych w roli stewarda. Co z tych przebieranek mają pasażerowie?

Widzą niedociągnięcia

Jude Bricker, szef amerykańskich linii Sun Country, poszedł dalej w swojej „wcieleniówce”. Zanim zdecydował się razem z załogą obsługiwać pasażerów, poszedł na kurs dla stewardes, żeby poznać oficjalne wymagania linii, którą zarządza. — Podawanie drinków nie jest nadzwyczajnym wyzwaniem. To, co człowieka dołuje, a dla mnie, jako szefa jest nie do zaakceptowania, to uwagi typu: gniazdko do ładowania telefonu przy moim fotelu nie działa. To samo było, kiedy leciałem w drugą stronę i zgłaszałem to obsłudze. Wtedy wiedziałam, że muszę natychmiast zareagować, bo tak buduje się wizerunek linii — mówił potem Jude Bricker portalowi „StarTribune”.

Najbardziej ekstremalny występ w roli pracownika pokładu zaliczył właściciel linii Virgin, Richard Branson. Po zakładzie przegranym z prezesem Air Asia, Tonym Fernandesem, Branson musiał się przebrać w czerwony mundurek ze spódnicą, jaki noszą załogi tej linii, pomalować usta krwistoczerwoną szminką, na powieki nałożyć błękitne cienie i przykleić sztuczne rzęsy. W trwającym 6 godzin rejsie z australijskiego Perth do Kuala Lumpur w Malezji mieszał drinki, podawał posiłki, a jednego z pasażerów chciał nawet nakarmić łyżeczką. Po wylądowaniu złapał z barku butelkę szampana i go wypił. Tony Fernandes natychmiast zwolnił go za ten wybryk i zanosząc się śmiechem zapewnił, że nigdy nie zatrudniłby Bransona jako pracownika pokładu. Sam Branson dodatkowo dorzucił jeszcze 300 tys. dolarów na cele charytatywne.

Nie tylko podawanie drinków

Prezesi linii lotniczych swoją obecnością nie tylko kontrolują jakość usług. Rafał Milczarski, były prezes LOT-u, w rejsach długodystansowych w pół godziny po zakończeniu serwisu przebierał się w dres i mył toalety w dreamlinerach. Kiedy leciał z innymi członkami zarządu, nie mieli oni wyjścia innego, jak przyłączyć się do szefa. Nie zawsze byli szczęśliwi.

Krzysztof Moczulski, który zanim został dyrektorem komunikacji w LOT, odpowiadał za produkt. Nierzadko można go było spotkać ubranego w mundur stewarda i podającego posiłki.

Greg Foran, prezes Air New Zealand na lotnisku w Aucklad zatrudnił się jako bagażowy, bo chciał wiedzieć, dlaczego pasażerowie narzekają i skąd biorą się opóźnienia. Ujawnienie jego „wcieleniówki” nie zostało dobrze przyjęte, uznano ją za zabieg PR-owski, chociaż przyniosło pozytywny efekt. Jako bagażowy, a potem jako steward regularnie zatrudniał się także były dyrektor generalny Southwest Airlines, Herb Kelleher, który pracował na zmiany w sortowni bagażowej bądź rozdawał fistaszki pasażerom na pokładzie.