08:02 Ukraina: Zlikwidowano kanały wykorzystywane do nielegalnego przekraczania granicy

Ukraińska policja poinformowała o likwidacji 11 nielegalnych kanałów wykorzystywanych do przemytu ludzi przez granicę. Jak przekazano w oficjalnym komunikacie Departamentu Komunikacji Policji, działania były prowadzone pod nadzorem Prokuratury, a ich efektem było zatrzymanie dwunastu osób, którym postawiono zarzuty na podstawie artykułu 332 Kodeksu Karnego Ukrainy, dotyczącego nielegalnego przewozu przez granicę.

07:28 Sytuacja na froncie [Raport Sztabu Generalnego Ukrainy]

W piątek na linii frontu odnotowano 149 starć między Ukraińcami a Rosjanami. Przeprowadzono 101 nalotów na pozycje ukraińskich jednostek i osiedli, zrzucając 183 bomby kierowane. Najintensywniejsze działania prowadzone są na kierunku pokrowskim i kurskim.

06:59 Rosjanie nie mają okrętów wojennych na Morzach Azowskim i Czarnym

Rosyjska marynarka wojenna utrzymuje na Morzu Śródziemnym trzy okręty zdolne do przenoszenia pocisków Kalibr z łączną salwą do 26 pocisków, podczas gdy na Morzu Azowskim i Morzu Czarnym nie ma okrętów wojennych wroga – przekazała ukraińska marynarka wojenna w porannym raporcie.

06:51 Kellogg: „The Times” błędnie zacytował stanowisko w sprawie Ukrainy

Specjalny przedstawiciel USA ds. Ukrainy i Rosji Keith Kellogg powiedział, że brytyjski dziennik „The Times” błędnie zinterpretowała jego słowa, gdy mówił o możliwym podziale odpowiedzialności zachodnich sił stabilizacyjnych w Ukrainie.

„W swoim artykule The Times zniekształcił to, co powiedziałem. Mówiłem o siłach obronnych po zawieszeniu broni, wspierających suwerenność Ukrainy. Kiedy mówiłem o podziale, miałem na myśli obszary lub strefy odpowiedzialności sił sojuszniczych (bez wojsk USA). NIE odnosiłem się do podziału Ukrainy” - podkreślił specjalny wysłannik USA.

06:43 W nocy ogłoszono alarm przeciwlotniczy w Kijowie

W stolicy Ukrainy alarm ogłoszono w związku z rosyjskim atakiem z wykorzystaniem dronów. Szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Timur Tkaczenko informował mieszkańców, by pozostali w schronach, ponieważ słychać eksplozje.

