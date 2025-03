Watykan ma wieści dotyczące papieża Franciszka. Tłum wiwatuje

W sobotni poranek Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej ogłosiło, że papież planuje powitać tłum przed szpitalem Gemelli w Rzymie i udzielić błogosławieństwa na zakończenie modlitwy Anioł Pański w niedzielę, 23 marca, krótko po 12:00.

Reklama

Chociaż lekarze nie podali żadnych informacji o możliwym terminie wypisania papieża Franciszka ze szpitala, powitanie w niedzielę będzie jego pierwszą aktywnością publiczną od czasu hospitalizacji.

Czytaj więcej Kościół Papież Franciszek zdrowieje? Watykan opublikował zdjęcie W niedzielę Watykan opublikował nową fotografię papieża Franciszka. To pierwszy taki przypadek od ponad miesiąca, czyli od momentu, gdy zwierzchnik Kościoła katolickiego trafił do szpitala w Rzymie.

Wiadomość ta pojawiła się po ostatnich aktualizacjach, dotyczących stanu zdrowia papieża, które mówią o dalszej poprawie funkcji oddechowych i motorycznych Franciszka. Również w ostatnich dniach informowano o stopniowej, lekkiej poprawie stanu papieża Franciszka cierpiącego na obustronne zapalenie płuc.

Tłum wiernych przed polikliniką Gemelli w oczekiwaniu na dobre wieści

Już wcześniej wśród tłumu, zebranego przed polikliniką Gemelli pojawiły się nadzieje na to, że papież pokaże się wiernym w oknie. Nadzieje rozbudziła zarejestrowana przez media obecność watykańskich żandarmów i techników, którzy mierzyli okno; być może po to, by zainstalować tam podest. Z okna dobrze byłoby widać Franciszka. Spekulowano, czy papież nie ukaże się wiernym zza szyby.