04:46 Straż graniczna publikuje nagranie ilustrujące powstrzymanie rosyjskiego natarcia w obwodzie donieckim

Natarcie zostało powstrzymane przez operatorów dronów z brygady „Pomsta”. W czasie ataku na rosyjską kolumnę udało im się zniszczyć dwa czołgi.



04:44 Wieczorny atak dronów na Dniepr. Uszkodzonych kilka budynków

W wieczornym ataku dronów na Dniepr uszkodzonych zostało 10 budynków mieszkalnych, a także budynki szkoły i przedszkola – informuje gubernator obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak.



04:43 Jedna osoba poszkodowana w ataku drona-kamikadze na Charków

Dron, jak pisze mer miasta, Ihor Terechow, uszkodził kilka budynków mieszkalnych.



04:39 UE przyjęła z zadowoleniem ustalenia z rozmów amerykańsko-ukraińskich w Dżuddzie

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas napisała w oświadczeniu, że UE jest gotowa „odegrać pełną rolę” we wspieraniu kolejnych podejmowanych kroków, wraz z USA, Ukrainą i innymi partnerami, po tym jak Ukraina zgodziła się na 30-dniowe zawieszenie broni. Kallas dodała, że celem UE jest wspieranie Ukrainy na drodze do osiągnięcia „sprawiedliwego i trwałego pokoju”, opartego na zasadach Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego. „Propozycja zawieszenia broni – jeśli zostanie zaakceptowana przez Rosję - może być ważnym krokiem w tym kierunku” - dodała szefowa unijnej dyplomacji. „Teraz do Rosji należy wykazanie woli osiągnięcia pokoju” - podsumowała.



04:37 Władze Kijowa przekazały 400 dronów FPV ukraińskiej armii

Jak poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko drony trafiły do żołnierzy 4. Brygady Gwardii Narodowej.



04:34 Obwód kijowski: Rolnik znalazł na polu szczątki rosyjskiego drona

Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy informuje, że po zbadaniu szczątków przez jej funkcjonariuszy okazało się, że są to pozostałości drona Geran-2, które nie stwarzały zagrożenia.



04:32 Rosjanie upraszczają rejestrację wojskową w okupowanej części obwodu zaporoskiego

Ukraińska administracja wojskowa okupowanego przez Rosjan Berdiańska, na swoim kanale w serwisie Telegram pisze, że w ten sposób Rosjanie zacieśniają kontrolę nad mieszkańcami okupowanych terenów i upraszczają proces wcielania mężczyzn z terenów okupowanych do rosyjskiej armii.



04:28 Fox News: W czasie rozmów w Dżuddzie Amerykanie i Ukraińcy nie poruszali kwestii wyborów prezydenckich na Ukrainie

Dziennikarka Fox News Nana Sajaia, w serwisie X, powołując się na źródło zaangażowane w rozmowy amerykańsko-ukraińskie, które odbyły się w Arabii Saudyjskiej poinformowała też, że w czasie rozmów nie omawiano kwestii rezygnacji Wołodymyra Zełenskiego ze stanowiska prezydenta.



04:24 Rosyjskie, irańskie i chińskie okręty wzięły udział w ćwiczeniach na wodach Zatoki Omańskiej

Załogi okrętów biorących udział w ćwiczeniach prowadziły ogień artyleryjski, szkoliły się też w zakresie prowadzenia operacji, w czasie której odbijały statek zajęty przez terrorystów. Ze strony rosyjskiej w ćwiczeniach brały udział korweta Rezkij, korweta Bohater Federacji Rosyjskiej Aldar Czydenżapow oraz tankowiec Pieczenga wchodzące w skład Floty Oceanu Spokojnego.



04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie 11 marca

